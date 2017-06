In Laakirchen in Oberösterreich ist am Samstagvormittag ein Grillhendlwagen auf einem Parkplatz abgebrannt. Polizeilichen Informationen zufolge hat sich das Fett der Fritteuse von selbst entzündet. Die 46-jährige Verkäuferin konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie wurde offenbar nicht verletzt.

Innerhalb kürzester Zeit entfachte sich um 9.50 Uhr ein Vollbrand, der den Anhänger zerstörte. Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung konnten das Feuer rasch löschen. Ein Strommasten, der sich hinter dem Wagen befindet, wurde leicht beschädigt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei schließt derzeit Fremdverschulden aus.