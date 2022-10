Griechischer Migrationsminister Mitarakis in Wien

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt am Dienstag Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarakis in Wien. Im Zentrum der Gespräche wird die weitere Zusammenarbeit der beiden Länder bei den Themen Flucht und Migration stehen. Auch das Agieren der Türkei wird in diesem Zusammenhang erörtert, hat doch Frontex am Montag einen Vorfall von Freitag bestätigt, bei dem 92 Migranten nackt über den Grenzfluss Evros von der Türkei nach Griechenland getrieben worden sein sollen.

Mitarakis kündigte umgehend an, den Vorfall nächste Woche bei einem Besuch in New York bei den Vereinten Nationen zur Sprache zu bringen. Außerdem wird Mitarakis am Dienstag an einer Veranstaltung im österreichischen Bundeskanzleramt teilnehmen, im Anschluss daran ist ein Abendessen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geplant.