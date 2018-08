Griechischer Bauernsalat

Der Griechische Salat ist eine willkommene Abwechslung zum gewöhnlichen Haussalat. Gut, dass er so einfach zuzubereiten ist.

Zutaten für 4 Portionen:

1 Salatgurke

2 Paprikaschoten

500 g Tomaten

2 Zwiebeln

200 Schafskäse

100g schwarze Oliven

Salz und Pfeffer

evtl. Knoblauchsalz

1 Zitrone

125 ml Olivenöl

Oregano

Anleitung:

Gurke waschen und ungeschält in dünne Scheiben oder Stücke schneiden. Paprika waschen, entkernen und in dünne Streifen schneiden. Tomaten waschen und achteln. Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden. Schafskäse würfeln und mit Oregano bestreuen. Oliven abgießen und mit Gurke, Paprika, Tomaten, Zwiebeln und Schafskäse in eine Schüssel geben. Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer zu einer Sauce verrühren und über den Salat gießen. Umrühren.

© G+J Digital Products Der griechische Bauernsalat ist ein Klassiker unter den Salaten

