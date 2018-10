In Griechenland hat Außenminister Nikos Kotzias nach einem Streit im Kabinett am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt. Wie das Büro von Regierungschef Alexis Tsipras in Athen mitteilte, akzeptierte dieser den Rücktritt seines Außenministers. Tsipras werde den Posten vorerst selbst übernehmen.

Auslöser für den Rücktritt des Ministers war ein Konflikt um die Regelung, die mit dem nördlichen Nachbarn Mazedonien im jahrzehntelangen Streit um den Landesnamen gefunden worden war. Das mazedonische Parlament debattiert derzeit über die Umbenennung in "Republik Nordmazedonien". Auch das Parlament in Athen muss dem noch zustimmen.

Bei einem nicht bindenden Referendum in Mazedonien Ende September stimmten mehr als 90 Prozent für die Umbenennung, allerdings nahmen nur ein Drittel der Stimmberechtigten teil.

Hinter dem Namensstreit steht Athens Furcht, der Nachbarstaat könnte mit der Landesbezeichnung Mazedonien Ansprüche auf die nordgriechische Provinz Makedonien erheben. Wegen des Konflikts blockierte Griechenland bisher eine Aufnahme der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik in die EU und die NATO.