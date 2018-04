Was duftet denn hier so gut? Es ist die saftige Hähnchenpfanne serviert mit Kartoffeln und Feta-Käse! Das schmeckt nicht nur gut, sondern ist mit dem einfachen Rezept ganz leicht nachzukochen.

Zutaten für 4 Portionen:

4 Hühnerkeulen

1 kg Erdäpfel

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Glas feine Bohnen

1 Packung Feta-Käse

5 EL Olivenöl

Anleitung:

Die Erdäpfel schälen und in größere Würfel oder Spaltenschneiden. Die Zwiebeln in Ringe schneiden und mit den Erdäpfeln in eine Schüssel geben. Das Olivenöl, den gepressten Knoblauch und die klein geschnittenen Rosmarinnadeln dazu geben.

Das ganze salzen & pfeffern, gut vermengen und ca. 1 Stunde stehen lassen. Die Hähnchenkeulen mit Salz, Pfeffer, Paprika würzen und auf ein hohes, gefettetes Blech legen. Im 200°C heißen Ofen ca. 30 min backen, dabei gelegentlich wenden.

Nach den 30 min die Erdäpfel um die Keulen herum verteilen und weitere 30 min backen. Den Fetakäse in kleine Würfel schneiden und zusammen mit den Bohnen auf dem Blech zwischen den Erdäpfeln verteilen. Alles nochmal ca. 10 min backen. Während der gesamten Backzeit alles gelegentlich wenden. Köstlich!

