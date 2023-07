Grenzüberschreitender Löscheinsatz wegen Großbrandes in OÖ

Ein Großbrand auf einem Bauernhof im Ortszentrum von Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) hat am Samstagabend nicht nur die einheimischen Feuerwehren - insgesamt 13 - gefordert. Wie die Einsatzleitung mitteilte, waren auch zwei Feuerwehren aus Deutschland und eine Feuerwehr aus Tschechien an den Löscharbeiten beteiligt. Insgesamt kämpften 250 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Dabei ging es vor allem darum, ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Selbst Bauern beteiligten sich an den Löscharbeiten, indem sie Wasser in Güllefässern in Richtung des Brandobjekts transportierten. Eine besondere Herausforderung sei auch die Evakuierung der 35 Rinder aus dem Stall während der Löscharbeiten gewesen. Die Alarmierung der Feuerwehren war um 18.52 Uhr erfolgt.