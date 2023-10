Grenzkontrollen zur Slowakei sind angelaufen

In Niederösterreich und im Burgenland laufen seit Mittwoch um Mitternacht - wie schon von Ende September 2022 bis Anfang Februar - Grenzkontrollen zur Slowakei. Österreich setzt damit den gleichen Schritt wie Tschechien und Polen zu dem Nachbarland. Die Kontrollen sollen zunächst zehn Tage andauern. Man wolle Ausweichrouten von Schleppern verhindern, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag dazu.

Die Kontrollen seien ohne Vorfälle angelaufen, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage mit. In Berg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) hätten sich in der Früh kurze Staus im Pendlerverkehr gebildet. Überprüft werde jedes Fahrzeug, besonderes Augenmerk werde dabei auf Kastenwagen und Klein-Lkw gelegt. Einen zweiten Straßenübergang zur Slowakei gibt es in Niederösterreich in Hohenau a. d. March (Bezirk Gänserndorf). Bei den Kontrollen von Ende September 2022 bis Anfang Februar dieses Jahres sind laut Innenministerium 24 Schlepper festgenommen worden, die aus dem Nachbarland heraus operiert hatten.

In Kittsee (Bezirk Neusiedl am See), dem einzigen Übergang aus dem Burgenland, ist es durch die Kontrolltätigkeit zu keinen Staus oder Behinderungen gekommen. Seit Mitternacht ist die Polizei im Einsatz, der Verkehr fließe, es gebe keine besonderen Vorkommnisse, erklärte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage.