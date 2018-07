Brenner, Serie Teil 1

Viel wurde in den vergangenen Wochen über Grenzen, Kontrollen, Sicherheit diskutiert. News startet eine lose Fotoserie zum Thema. Und versucht, Ihre dringendsten Fragen zu beantworten. Wie ist die Lage am Brenner? In Spielfeld? Fotos zeigen, wie begründet die Furcht vor noch mehr Flüchtlingen ist.

Zuallererst sei festzustellen: Die wortgewaltigen Äußerungen von Bayern (Horst Seehofer), Lombarden (Matteo Salvini) oder - in maßvollem Sinne - Tirolern (Günther Platter) der vergangenen Wochen finden zumindest am Brenner keinen gröberen Widerhall. Brenner, 4. Juli 2018: Autos passieren den Pass, als ob es die Diskussion um Grenzkontrollen, Flüchtlingsströme und verstärkte Law-and-Order-Politik in den vergangenen Monaten nicht gegeben hätte. Keine Spur von Flüchtlingen. Keine Spur von langen Schlangen am Grenzübergang außer dem jahreszeitbedingten stärkeren Verkehr. Vorerst heißt es also Entwarnung.

Hier finden Sie die aktuelle Info