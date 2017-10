Der Sprung meines Lebens

Gregor Schlierenzauer galt als der beste Skispringer der Welt, ehe er sich für ein Jahr völlig zurückzog. Die ganz großen Sprünge hatte er perfektioniert. So sehr, dass ihm irgendwann die Kraft für die kleinen Schritte des Alltags fehlte - und er sein Leben neu zu ordnen begann

Herr Schlierenzauer, Sie bezeichneten Ihre Verletzung einmal als "Glück", das Ihnen die Möglichkeit zum Nachdenken gab. Wie schlecht muss es einem denn gehen, wenn man einen Kreuzbandriss als beglückend empfindet?

Spitzensportler haben oft nicht den Mut, auch einmal zu sagen: "Es geht jetzt nicht mehr, ich brauche eine Pause, ich muss zumindest für eine Zeitlang weg von dem Ganzen." Man ist oft übertrainiert, fühlt sich energielos - ich bin davon überzeugt, dass dir der Körper mit einer Verletzung etwas zeigen, etwas sagen möchte. Sie hat mir den Mut gegeben, mir endlich die Zeit zu nehmen, um wieder zu mir zu finden. Ohne diese Verletzung wäre ich wahrscheinlich wieder sehr rasch in diese Spirale geraten.

Was stand denn ganz am Anfang dieser Spirale, als Sie mit 16 Jahren Skisprungprofi wurden?

Also ganz am Anfang war da die Liebe zu Bewegung, ich konnte nach der Schule nicht mehr länger stillsitzen, bin immer raus zum Fußball oder zum Tennis und zum Wintersport. Ich war und bin ein brutal fanatischer Sportler. Für mich ist Skispringen eine Gefühlssportart, wo Emotionen eine riesige Rolle spielen. Man muss offen sein für die Kräfte, die auf einen einwirken, und mit ihnen spielen. Ich glaube, dass diese sensible Seite nach wie vor eine meiner größten Stärken ist, sie hilft mir, während des Sprungs extrem viele Dinge wahrzunehmen.

Was denn?

Jetzt geht es vom Schanzentisch ab, diese ersten vierzig, fünfzig Meter, dieses Gefühl macht süchtig.

Versuchen Sie bitte, es uns Nichtfliegern zu beschreiben.

Es ist ein sehr intimes, unbeschreiblich schönes Gefühl. Völlig losgelöst zu sein, diese Mischung aus Adrenalin und Dankbarkeit, das ist für mich eine Metapher für den gesamten Skisprungsport, dafür tue ich es. Aber im Sportlerleben gibt es mehrere Glücksphasen, etwa auch, wenn ich in der Früh aufstehe, mich bewegen kann und mir nichts weh tut.

Normal trifft man sich mit 16 Jahren regelmäßig mit seinen Freunden beim "Mäki", macht am Wochenende Party. Aber Ihr Leben war doch von Anfang an von den Werten auf der Fettwaage bestimmt. Ging da nicht ein Stück Kindheit verloren?

Heute traue ich mich, das offen anzusprechen: Diese Wunderkinder ticken ja alle sehr ähnlich. Schon in sehr jungen Jahren ist man so programmiert, dass man es unbedingt schaffen will, an die Weltspitze zu gelangen. Natürlich bleiben da andere Dinge auf der Strecke. Das sieht man ja auch bei Hollywoodstars oder bei anderen Toppersönlichkeiten im Sport, dass sie diese Erlebnisse dann in anderen Lebensphasen aufzuholen versuchen und die Pubertät nachholen wollen. Bei mir ist in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel passiert, als ich diesen Wunsch, dieses Feuer nicht mehr so in mir spürte, dem Skispringen alles unterzuordnen. Ich war antriebs- und energielos und wollte in meinem Leben endlich andere Erfahrungen sammeln, die ich zuvor nicht sammeln durfte.

Junge Männer wie Sie galten ja lange als die Magermodels des Spitzensports.

Na ja, eine gewisse Leichtigkeit muss man nach wie vor haben, ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass ich mit meinen 182 Zentimetern 65 Kilo habe, das ist für meine Größe eher wenig. Aber das gehört zur Faszination Skispringen dazu, auch wenn man nach Sven Hannawalds Magersucht mit dem Body-Mass-Index zu arbeiten begann. Ich ernähre mich sehr, sehr bewusst, bin aber dennoch ein Genussmensch.

Wir alle erinnern uns an die Bilder von Thomas Muster, als er während seiner Auszeit hochgradig übergewichtig zum Golfplatz stakste. Wie schwierig ist es, in langen Ruhephasen sein Gewicht zu halten?

Ich habe es mir gutgehen lassen, ein bisserl zugenommen - aber ich habe durch meine Eltern eine gute Veranlagung. Genießen, das bedeutet für andere vielleicht, auf Yachten Champagner zu trinken, für mich ist es ein stilles, ruhiges Abendessen mit einem Glaserl Wein und guten Gesprächspartnern, das tut mir gut.

Einerseits topfit sein zu müssen und andererseits federleicht, das ist doch ein Dilemma: Sind Skispringer psychisch gefährdeter als andere Spitzensportler, macht einen das dünnhäutiger und anfälliger?

Das würde ich unterschreiben. Doch genau da galt es für mich, eine Lösung zu finden. Man kann nicht immer nur funktionieren, man darf nicht alles im Leben nur einer Sache unterstellen - man muss auch leben. Aber solche Phasen hat jeder von uns, mit dem einzigen Unterschied, dass ich in der Öffentlichkeit daran gemessen werde.

Ist das nicht ein ...

... Mörderdruck? Ja, das ist es, manchmal zumindest. Aber ich würde das jetzt nicht nur negativ sehen. Ich habe mir ja freiwillig Druck gemacht, mich über den messbaren Erfolg definiert. Wenn es gut gelaufen ist, war ich höchst euphorisch, wenn es weniger gut gelaufen ist, am Boden zerstört. Aber genau das sind die Dinge, über die ich dann mit Spezialisten geredet habe, um persönlich einen Schritt weiter zu kommen. Und - jeder definiert Erfolg anders: Ich habe Erfolg jahrelang nur über den ersten Platz definiert, jetzt bedeutet er für mich auch etwa anderes.

Und zwar?

Paulo Coelho sagt sinngemäß: "Erfolg ist, wenn du jeden Abend mit einem Lächeln einschläfst und deine Seele in Frieden ist." Letztendlich geht es im Leben nur um die Liebe - um die Liebe zu Dingen und Personen. Wenn man die findet, ist man wirklich erfolgreich, weil man dadurch Energie bekommt. Und wenn man diese Liebe verliert, dann geht's einem schlecht.

Sie schienen die Liebe zu den Dingen, die Sie machten, verloren zu haben, zumindest vorübergehend: Am 7. Jänner des Vorjahres, Ihrem 26. Geburtstag, schrieben Sie auf Ihrer Homepage: "Ich habe keine Antworten mehr." Warum waren Sie in diesem Zustand?

Wenn du im Spitzensport in der obersten Liga spielst, ist die Luft sehr, sehr dünn. Du musst in allen Bereichen höchst professionell arbeiten, um überhaupt nach oben zu kommen - und das kostet nun einmal Energie und Kraft. Ich habe noch keinen einzigen Spitzensportler getroffen, der sich ohne Durchhänger länger als zehn Jahre an der Weltspitze gehalten hat. Deswegen kann man das jetzt nennen, wie man will: Ob es eine Krise war, ob ich ausgebrannt war, ob ich das System nicht mehr verkraften konnte - egal, was es war, ich würde sagen, es ist total menschlich und natürlich.

Das wissen Sie heute. Aber was war das für ein Gefühl, zu spüren, dass die Dinge nicht mehr so richtig funktionieren?

Natürlich war das schwierig, manchmal wusste ich nicht, was mit meinem Körper abging. Das Schwierigste ist, sich dann in den Spiegel zu schauen und die Wahrheit zu erkennen: So fühle ich mich, und es darf mir auch einmal schlecht gehen - und das muss man dann auch offen den Betreuern kommunizieren. Das Schwierigste ist, sich zu öffnen. Wenn man wie ich schon sehr jung in die Öffentlichkeit kommt, baut man ja viele Schutzschilde auf, schiebt vieles weg. Das war die Wurzel meines Problems. Wenn man von klein auf die Bewegung liebt, das Schwitzen liebt, die Emotionen im Sport - wenn das auf einmal weg ist, dann kennt man sich nicht mehr aus, damit muss man erst einmal klarkommen. Aber man muss das alles relativieren, im Vergleich zu anderen Schicksalen steckte ich mitten in einem Kindergeburtstag.

Dieser Sprung vom Sportler zum Popstar "Schlieri" ...

So möchte ich heute eigentlich nicht mehr genannt werden, ich bin der Gregor, 27 Jahre alt und kein Teenager mehr. Ich bin jetzt nicht ernsthaft grantig, wenn mich Fans auf der Straße ab und zu mit "Schlieri" ansprechen, aber irgendwie empfinde ich es auf Dauer doch als ein Zeichen von mangelndem Respekt.

Aber es gibt doch diese Bilder, der "Schlieri" der Nation, umringt von ekstatischen Teenagern. Wie schwierig ist das denn, auf die Reihe zu bekommen?

Das kannst du nicht trainieren und üben, es ist eine Folge deines Erfolges. Auf der einen Seite ist diese Form von Aufmerksamkeit natürlich ein Riesenprivileg, aber es gibt eine Kehrseite der Medaille. Und erst die Erfahrung lehrt dich, damit umzugehen.

Hört man auf, sich selbst zu gehören?

Ja, es hat sich durch meine extremen Erfolge dahin entwickelt, dass ich immer mehr in der Öffentlichkeit stand und jede Kleinigkeit, um nicht zu sagen, jeder Furz, bewertet und analysiert wurde. Damit musst du als Junger umgehen lernen: Vielleicht darf man nicht immer die ganze Wahrheit sagen, weil sie einem falsch ausgelegt werden könnte, vielleicht muss man sich auch auf die Lippen beißen. Ich musste lernen, dass die Wahrheit ab und zu auch eine Frage des Tonfalls ist.

Wie meinen Sie das?

Mir wurde immer wieder vorgehalten, dass ich arrogant rüberkomme und, wenn es nicht läuft, keine Interviews gebe, besonders zwischen den beiden Durchgängen. Aber das gehört zu mir dazu, das dient einzig und allein meiner Konzentration. Doch wenn man den ganzen Betrieb dann einmal von außen zurückgelehnt vor dem Fernseher betrachtet, dann denkt man sich halt: Okay, gebe ich künftig eben ein kurzes Interview. Man muss aber auch klare Grenzen setzen. Wenn es zu sehr in die Privatsphäre geht, muss man sagen: "Leute, ihr könnt mich als Skispringer bewerten, Haltungsnoten, Weiten, meine Analyse - aber alles andere zu bewerten, dazu habt ihr kein Recht." Ich bin auch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut. Für mich war es ein logischer Schritt, zunächst einmal von dieser Bühne der Öffentlichkeit abzutreten und zu sagen: "Das will ich jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt einmal Privatperson sein, will Dinge genießen."

Was könnte ein 16-jähriges Supertalent, frisch aus dem Skiinternat wie damals Sie, aus Ihren heutigen Erfahrungen lernen?

Dass es das Wichtigste ist, sich selbst treu zu bleiben und, wenn es einem weniger gut geht, das auch anzusprechen - und auch Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Aber wenn ein aufsteigender Star zugibt, dass er Hilfe braucht, ist er doch gleich ein Fall für den Psychiater. Ist das gut fürs Image?

Das bewerten ja dann die Medien. Aber wenn er es für sich braucht, ist es richtig. Ich habe auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen und tue es nach wie vor, und es tut mir sehr gut. Man kann es doch auch Persönlichkeitsbildung nennen, dann klingt es gleich viel besser.

Ist diese Phase der Selbstsuche auch von Zweifeln begleitet?

Natürlich, das ist auch eine beinharte Phase, und man hat am Anfang das Gefühl, vor einer großen, schwarzen Wand zu stehen, weil man nicht mehr weiterweiß. Aber genau deshalb habe ich ja Hilfe in Anspruch genommen und versucht, mich weiterzuentwickeln. Dieser Weg geht weit über das Skispringen hinaus. Diese Erfahrungen sind beinhart, aber sehr wertvoll.

Doch nun sind Sie zurück im Spitzensport. Dürfen Sie als Skispringer auf Weltniveau denn plötzlich sensibel sein?

Wieso als Skispringer? Als Mensch! Als Mensch darf man offen sein, Emotionen zeigen. Für einen selbst muss es am Ende des Tages passen, sonst für keinen!

Aber was ist denn für den Skispringer Schlierenzauer beim Comeback anders, das Umfeld ist doch mehr oder weniger unverändert geblieben?

Ich mache mir weniger Druck, wenn es um etwas geht und habe, ganz banal gesagt, gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Das waren alles Dinge, die bei mir zuvor weniger der Fall waren, so offen und ehrlich muss ich mir selbst gegenüber schon sein. Vielleicht nehme ich mich selber auch nicht mehr so ernst, betrachte das Ganze mehr als ein Spiel.

Ein Spiel?

Meine Karriere verlief ja in allen Dingen sehr schnell und sehr extrem. Früher hatte ich noch nicht die Lebenserfahrung, das Ganze wie ein Spiel zu sehen - und ich hatte auch keinen anderen Blickwinkel, ich war ja immer nur in dieser Welt, immer auf Reisen, immer von einem Training, von einem Erfolg zum anderen. Ich hatte ja nie die Möglichkeit, meinen Blickwinkel zu verändern.

Aber jetzt ganz ehrlich: Sie sind ja auch ein leidenschaftlicher Fotograf, warum haben Sie nicht einfach einen Schlussstrich gezogen und beispielsweise gesagt "Ich eröffne jetzt mein eigenes Fotostudio."?

In dem Jahr meiner Pause, wo ich mich weniger bewegte, habe ich erfahren: Ich bin nicht komplett ausgeglichen, ich brauche den Sport nach wie vor, ich brauche den Spitzensport nach wie vor, um glücklich und erfüllt zu sein - sonst hätte ich die Ski schon endgültig ins Eck gestellt. Aber um zu verstehen, was einem selbst wichtig ist, braucht man Zeit. Und diese Zeit habe ich nie gehabt.

Aber es ist Ihnen schon bewusst, dass Sie dieselbe Öffentlichkeit, vor der Sie sich zurückzogen, gerade bei Ihrem Comeback ganz genau beobachten wird?

Natürlich ist mein Ziel ein Erfolg bei den Olympischen Winterspielen, und dafür trainiere ich hart. Aber ganz ehrlich: Die Welt dreht sich weiter, egal, ob der Gregor Schlierenzauer nun im Einzelspringen Olympiasieger wird oder nicht. Die Olympiamedaille ist nach ein paar Tagen genauso staubig wie alle Gesamtweltcup-Kugeln und alle Weltcupsiege. Was bleibt, ist der Weg dorthin und was ich mir auf diesem Weg mitgenommen habe. Natürlich, wenn ein Sieg gelingt, ist der letzte schwarze Punkt auf meiner Erfolgsliste gelöscht, aber in zehn, zwanzig Jahren interessiert auch das keinen mehr. Was bleibt, sind die Erinnerungen für mich selbst. Dieser Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, ist für mich viel erfüllender als zu einer Zeit, wo ich von Sieg zu Sieg gesprungen bin und dem Erfolg alles unterordnete.





Gregor Schlierenzauer

Der am 7. Jänner 1990 in Fulpmes gebürtige Tiroler gilt mit seinen 53 Weltcupsiegen als erfolgreichster Skispringer aller Zeiten. Er gewann zweimal den Gesamtweltcup und zweimal die Vierschanzentournee, zudem errang er bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver zwei Bronzemedaillen und bei den Weltmeisterschaften 2011 in Oslo Gold. Nur eine Einzel-Goldmedaille bei Olympischen Spielen fehlt ihm noch, sie bei den Spielen von 2018 in Pyeongchang zu erkämpfen, ist nun sein Ziel. Schlierenzauer zog sich im Jänner 2016 nach einem Kreuzbandriss für ein Jahr aus dem Spitzensport zurück. Im Jahr 2017 bestritt er ein paar Weltcupspringen, eher er sich erneut verletzte und die Saison vorzeitig beendete.

Schlierenzauers schwieriger Weg zurück

Unter dem Titel "Weitergehen" drehte Regisseur Gerald Salmina ("Streif -One Hell of a Ride") eine Dokumentation über Gregor Schlierenzauers schwierigen Weg zurück in den Spitzensport. "Der Film soll Normalbürgern Mut machen, das Leben zwischen den Polaritäten, zwischen dem Gefühl völliger Ohnmacht und neuen, lohnenden Zielen anzunehmen", erklärt Schlierenzauers Manager, der ehemalige Skisprungstar Hubert Neuper.

Der Streifen feiert am 24. Oktober im Rahmen eines VIP-Events in Wien Weltpremiere und soll noch vor Weihnachten, in jedem Fall aber vor dem Beginn der Vierschanzentournee 2018, im ORF ausgestrahlt werden. Auch Eurosport nimmt die Doku in sein Programm auf.