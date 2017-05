Vor Beginn des Besuchs von US-Präsident Donald Trump beim Papst haben Greenpeace-Aktivisten in der Nacht auf Mittwoch für Aufregung in Rom gesorgt. Mit starken Scheinwerfern beleuchteten die Aktivisten die Kuppel des Petersdoms mit der Schrift "Planet Earth First".

Trotz scharfer Sicherheitsvorkehrungen konnten die Greenpeace-Aktivisten mit einem Lkw bis zur Via della Conciliazione fahren, der Straße, die zum Vatikan führt. Mithilfe eines auf dem Lkw positionierten Krans und Scheinwerfern beleuchteten die Aktivisten die Kuppel der Peterskirche, mit der Schrift "Planet Earth First". Dieser Slogan gilt als Antwort auf Trumps Motto "America First". Trotz der scharfen Sicherheitsvorkehrungen in Rom mit tausenden von Soldaten dauerte es circa 10 Minuten, bis Polizisten die Protestaktion der Greenpeace-Aktivisten unterbrachen.

Trump wird am Mittwoch um 8.30 Uhr von Papst Franziskus im Vatikan empfangen. Nach der Audienz will der Staatschef zusammen mit First Lady Melania Trump unter anderem die Sixtinische Kapelle besichtigen. Nach seinem Besuch im Vatikan trifft Trump in Rom den italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni und Staatspräsident Sergio Mattarella. Anschließend reist Trump weiter nach Brüssel, wo am Nachmittag tausende Menschen gegen seinen Besuch demonstrieren wollen.