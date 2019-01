Wer das Schlagwort #GreatestHits bei Twitter sucht, wird schnell fündig und hat auf jeden Fall etwas zu Schmunzeln. Zu lesen gibt es jede Menge lustige Tweets zu unterschiedlichen Berufsgruppen. Aber was steckt dahinter?

Im Grunde soll auf die gängigsten Vorurteile aufmerksam gemacht werden. In den humorvollen Kurzbeiträgen zählen die Leute die nervigsten Fragen in ihrem Job auf. Allen voran die Polizei. Die offenbar immer wieder neu erklären muss was ihre eigentliche Aufgabe ist. So lustig wurden Vorurteile im Beruf noch nie angesprochen. Wir haben die besten Tweets gesammelt.

#1: Die Polizei Brandenburg legt vor

#2: Auch Anwälte haben mit Vorurteilen zu kämpfen

#3: Und was nervt die Strafverteidigerin?

#4: Ja, ein TV-Sender hat auch mitzureden

#5: Das fragen die Leute also echt?

#6: Helfen und Vorurteile

#7: Hihihi - Die Büchereien-Wien....

#8: Willst du nicht mal was Richtiges machen?

#9: Das beschäftigt den Kinderarzt...

#10: Wenn ein Mann Volksschullehrer ist...

#11: Ein Drillings-Mutter packt aus