Grazer Next Liberty 2024/25 mit fünf Uraufführungen

"Unglaublich, aber ..." heißt das Motto der kommenden Spielzeit im Grazer Jugendtheater Next Liberty. "Weil wir es wichtig finden, immer wieder zu überprüfen, wem und was man Glauben und Vertrauen schenken möchte", wie Intendant Michael Schilhan am Montag erklärte. In fünf Uraufführungen, einer Premiere und fünf Wiederaufnahmen will man junge und jugendliche Besucher dazu anregen, sich über Unglaubliches, Unerwartetes, Mögliches und Unglaubwürdiges Gedanken zu machen.

Um unerwarteten Verlust (eines Zahns), Unvorstellbares und unglaubliche Abenteuer geht es in der österreichischen Uraufführung "Frida und der Neinja-Ritter" zum Saisonstart am 28. September. Maximilian Achatz inszeniert das Stück für Kinder ab sechs Jahren.

Vor allem Spaß soll das Musical "Es war einmal ..." des Mariagrüner Kindertheaters machen, das nicht nur ein, sondern gleich eine ganze Reihe von Märchen auf die Bühne des Next Liberty bringt (Uraufführung am 8.11.). Mit "Stolz und Vorurteil *(*oder so)" wird Jane Austens Romanklassiker als ein Best-of von "Bridgerton", "Gossip Girl", "Downtown Abbey" und "Sex Education"- vereint mit Karaoke-Hits - zu erleben sein, wie Dramaturgin Dagmar Stehring bekannt gab (Premiere am 15. Jänner 2025).

Eine fantastische Reise nach Paris und unglaubliche Jagd nach dem eigenen Ich stehen im Mittelpunkt von "Vevi - Viele Grüße von Deinem Ebenbild" für Kinder ab neun Jahren. Die Vorlage zur Inszenierung von Josef Maria Krasanovsky stammt von der fast vergessenen österreichischen Kinderbuchautorin Erica Lilleg. Die Uraufführung findet im Frühling 2025 statt. "Undine Undone" überprüft den Meerwesen-Mythos auf seine Aktualität und gibt zugleich rund ein Dutzend musikalischer Ausnahmetalenten aus den Hochbegabten- und Vorbereitungslehrgängen der Kunstuni eine Bühne.

Geschlossen wird der Uraufführungsreigen mit "Schwein gehabt!", einem Familienmusical für alle ab sechs Jahren von Martin Brachvogel und Werner Holzwarth. Es erzähle mit viel Humor, wie man mit Freunden zu mehr Mut und Selbstvertrauen komme, hieß es am Montag im Pressegespräch.

Zum Wiedersehen gibt es in der kommenden Saison u. a. Nikolaus Habjans "Faust. Der Tragödie erster Teil", ein Stück Erinnerungskultur mit "Der Koffer der Adele Kurzweil" oder schon traditionell "Eine Weihnachtsgeschichte" rund um die schönste Zeit des Winters.

Auf die ausklingende Spielzeit schaute Intendant Michael Schilhan zufrieden zurück: Aktuell halte man bei rund 46.000 Besucherinnen und Besuchern, was einer Auslastung von 86 Prozent entspreche.

