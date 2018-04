Grazer bei Arbeiten an Haus ins Südoststeiermark abgestürzt - tot

Ein 28 Jahre alter Grazer ist am Montag bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Südoststeiermark ums Leben gekommen. Der Mann hatte Abbrucharbeiten an einem Haus bei Kirchbach in der Steiermark durchgeführt. Ein Polizist bestätigte am Dienstag am späten Nachmittag der APA einen entsprechenden Bericht des ORF Steiermark. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, war vorerst nicht klar.

Der Mann dürfte aus dem ersten Stock abgestürzt und noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen sein. Es soll sich bei ihm um den Besitzer des Hauses handeln.