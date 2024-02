Grazer AVL kündigt 70 Mitarbeiter und spart 130 Stellen ein

Der steirische Technologiekonzern AVL List wird noch im März am Hauptsitz in Graz 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen sowie bis Jahresende weitere 130 Jobs nicht besetzen, die beispielsweise durch Pensionierungen frei werden. Das hat das Unternehmen am Dienstag gegenüber der APA bekannt gegeben. Neben den rund 200 eingesparten Stellen wurde mit dem Betriebsrat auch eine Einigung erzielt: Die Wettbewerbs- und Beschäftigungssicherungsklausel soll angewandt werden.

Konzernsprecher Markus Tomaschitz schilderte im Gespräch mit der APA, dass "die hohen Personal- und Energiekosten" für ein international agierendes Industrieunternehmen herausfordernd seien. Auch mit Blick auf die schwächelnde deutsche Autoindustrie meinte er, dass sich auch die AVL "vor diesen Entwicklungen nicht verschließen" könne. Betroffen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz in Graz, die direkt bei der AVL List GmbH angestellt sind. Der Mitarbeiterstand sinke dadurch bis Ende 2024 von 4.300 auf rund 4.100.