Die 3M Gastronomiebetriebs GmbH, die das Lokal "Three Monkeys" im Grazer Univiertel betreibt, rutscht in die Insolvenz

Die "3M Gastronomiebetriebs GmbH" ist insolvent. Das berichtet der KSV1870 am Dienstag. Betrieben wurde das Lokal "Three Monkeys" im Grazer Univiertel.

Ein entsprechendes Konkursverfahren wurde am Landesgericht Graz eröffnet.

Von der Insolvenz sind 19 Dienstnehmer und rund 17 Gläubiger betroffen. 338.00 Euro Passiva stehen 52.000 Euro Aktiva entgegen.

Seitens des Unternehmens heißt es, dass operative Gewinne erwirtschaftet werden. Der Eintritt der Insolvenzvoraussetzungen ist laut Schuldnerin auf rechtliche Auseinandersetzungen, welche in den vergangenen Monaten zwischen dem aktuellen Geschäftsführer und dem ehemaligen Geschäftsführer begonnen haben, zurückzuführen und scheiterten letztlich außergerichtliche Sanierungsbemühungen.

Der Insolvenzverwalter wird kurzfristig beurteilen, ob das Unternehmen ohne weiteren Schaden für die Gläubiger weiter betrieben werden kann.