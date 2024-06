Gratis-KlimaTicket für 18-Jährige kann nun beantragt werden

Das kostenlose KlimaTicket Österreich für alle 18-Jährigen geht an den Start: Ab dem heutigen Montag kann es unkompliziert beantragt werden, die Gültigkeit beginnt dann am 1. Juli. All jene, die seit Jahresbeginn ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und in Österreich gemeldet sind, können das Angebot in Anspruch nehmen, so das Umweltministerium am Montag. Das Ticket gilt dann ein Jahr - der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden.

Mit dieser Aktion wolle man das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch attraktiver machen. Nach dem Schulabschluss oder am Ende der Ausbildung verändere sich das Mobilitätsbedürfnis, gleichzeitig laufen kostenlose Schüler- oder Lehrlingsfreifahrten aus. Rund 88.000 Personen sind nun pro Jahr anspruchsberechtigt. Ressortchefin Leonore Gewessler (Grüne): "Ich wünsche mir, dass das kostenlose KlimaTicket Österreich für möglichst viele junge Menschen ein Stück Freiheit wird."

