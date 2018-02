Der 18. Verhandlungstag im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und weitere wegen der Korruptionsanklage im Zusammenhang mit der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog u.a.) hat heute, Mittwoch, mit der Einvernahme des angeklagten Ex-Immofinanz-Manager Christian Thornton begonnen. Thornton bekannte sich nicht schuldig. Er ist wegen Bestechung und Untreue angeklagt.

Am heutigen Verhandlungstag häuften sich auch die Krankmeldungen. Neben dem bereits als krank entschuldigten Mitangeklagten Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki meldete sich heute auch der ebenfalls Angeklagte Gerald Toifl, früher Anwalt von Walter Meischberger, krank. Und auch einer der Hauptbeschuldigten, der Makler Karl Ernst Plech, ist laut seinem Anwalt erkrankt und befindet sich in einem Krankenhaus in stationärer Behandlung. Dieser Aufenthalt dürfte noch zwei Wochen dauern. Richterin Marion Hohenecker und die Schöffen zogen sich anschließend kurz zur Beratung zurück, was sie wegen des Nichterscheinens von Plech nun machen wollen. Der Schöffensenat beschloss, das Verfahren gegen Plech getrennt zu führen.Thornton ist wegen Untreue und Bestechung angeklagt. Er bekannt sich zu Beginn seiner heutigen Einvernahme als nicht schuldig.

Geschäftsführer zahlreicher Tochtergesellschaften

Thornton war damals Geschäftsführer zahlreicher Tochtergesellschaften im Immofinanz-Constantia-Konzern - in den Immoeast- bzw. Immofinanz-Vorstand kam er erst 2007 bzw. 2008. Er hatte die Abwicklung der Millionenprovision des mitangeklagten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger übernommen und Gelder für von Hochegger ausgestellte Scheinrechnungen an die zypriotische Firma Hocheggers, Astropolis, überwiesen. Von dort transferierte der mitangeklagte Meischberger einen Großteil des Geldes nach Liechtenstein, wo es auf drei Konten landete. Die Staatsanwaltschaft sieht Grasser hinter einem der drei Konten - was dieser bestreitet. Das zweite Konto wurde von Plech eingerichtet, der das Geld aber nur treuhändisch für Meischberger verwaltet haben will.

Millionenprovision

Die Millionenprovision erhielt Hochegger für Beratung bei der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog und andere Gesellschaften). In dem geheimen Bieterverfahren war das sogenannte "Österreich-Konsortium" bestehend aus Immofinanz, der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) und anderen siegreich, Hochegger kassierte eine über Scheinrechnungen abgerechnete Provision von 9,6 Mio. Euro, ein Prozent des Kaufpreises von 961 Mio. Euro. Dass Hochegger tatsächlich sogar 9,9 Mio. Euro überwiesen bekam, wird wohl auch Thema bei der Befragung Thorntons sein. Bisher war die Mehr-Überweisung von 300.000 Euro von Hochegger als "Fehler" bezeichnet worden.

Thornton: "Fiktive Rechnungen im Auftrag Petrikovics erstellt"

Die Immofinanz war im Zuge der Finanzkrise 2008/2009 selber in massive Probleme geraten, im Zuge von Ermittlungen und Hausdurchsuchungen wurden auch die Belege für die Millionenüberweisungen an Hochegger gefunden. Damals hatte Thornton ausgepackt und von der Millionenprovision für Hochegger im Zuge der Buwog-Privatisierung erzählt - was die Ermittlungen zum Korruptionsverdacht bei der Buwog-Privatisierung erst ins Rollen brachte. Thornton verteidigt sich, er habe die fiktiven Rechnungen im Auftrag des damaligen Immofinanz-Chefs Karl Petrikovics erstellt. Damals war er ja Geschäftsführer und nicht Vorstand.

Im Immofinanz-Prozess, in dem es um millionenschwere Aktienoptionsgeschäfte ging, war Thornton rechtskräftig zu 15 Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte dies im Oktober 2015 entschieden. In erster Instanz war Thornton noch zu zwei Jahren bedingt verurteilt worden.

Thornton: "Ich war schlicht ein Bote"

Der frühere Manager im Immofinanz- und Constantia Privatbank-Konzern, Christian Thornton, hat heute Mittwoch im Grasser-Korruptionsprozess seine eigene Rolle bei der Bezahlung der Millionenprovision an Peter Hochegger so beschrieben: "Ich war schlicht ein Bote". Er habe immer nur im Auftrag seines Chefs, Karl Petrikovics, gehandelt. Thornton hatte die Provision über Scheinrechnungen abgewickelt.

Thornton war damals Geschäftsführer mehrerer Tochtergesellschaften im weitverzweigten Konzern von Constantia Privatbank, Immofinanz und Immoeast. Unter anderem war er Geschäftsführer der CPB Corporate Finance Consulting GmbH (CPB CFC), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Constantia Privatbank (CPB). Diese habe als "Zahlstelle" der Bank fungiert und oft Provisionen von Projekten, wo kein Drittmakler tätig war, mit den Projektgesellschaften bzw. Immofinanz und Immoeast verrechnet, die dann später von der CPB verrechnet wurden, schilderte Thornton.

Der Sinn dieses "Dreiecks" sei wohl gewesen, dass Petrikovics in der Bank eine gleichmäßige Ertragslage steuern wollte, meinte Thornton heute in der Befragung durch Richterin Marion Hohenecker, die sich über diese komplizierten Rechnungslegungen wunderte. Hintergrund des Anspruchs der CPB seien Managementverträge gewesen, so seien auch die Mitarbeiter für Immofinanz und Immoeast alle bei der CPB angestellt gewesen.

Hatte nichts mit Erwerb der Bundeswohnungen zu tun

Mit dem Erwerb der Bundeswohnungen im Rahmen des Österreich-Konsortiums im Jahr 2004 habe er nichts zu tun gehabt, denn Petrikovics habe dafür eigens eine Mitarbeiterin engagiert, die von der RZB gekommen sei, schilderte Thornton. Im Jahr 2005 habe er von Petrikovics dann bei einem Jour-Fixe den Auftrag bekommen, Provisionen für Hochegger abzurechnen. Auf seiner damaligen Mitschrift scheint der Name Hochegger allerdings nicht auf, sondern nur Buwog. Aufgeführt sind auch mehrere Projekte in Osteuropa, und die Prozentsätze der Provision: Für die Projekte musste die Immoeast 1 Prozent Provision an die CPB CFC leisten. Dieser wiederum verrechnete dann die Hochegger-Gesellschaft Astropolis mit Sitz auf Zypern Provisionen mit Nennung der Osteuropa-Projekte. So floss das Geld zu Hochegger, insgesamt waren es 9,9 Mio. Euro.

Er habe immer nur im Auftrag von Petrikovics gehandelt, verteidigte sich Thornton heute. Petrikovics habe ihm gesagt, dass es eine Vereinbarung mit Hochegger gebe, die bei einem Notar liege. Mehr habe er nicht gewusst, betonte Thornton heute. Hochegger habe er nur einmal persönlich gesehen, sonst sei er mit E-Mail mit ihm in Kontakt gestanden.

Thornton schrieb Rechnungstext für Hochegger

Konkret schrieb Thornton den Rechnungstext für Hochegger, dieser schickte dann gleichlautende Rechnungen seiner zypriotischen Gesellschaft Astropolis für Leistungen bei Osteuropa-Projekten des CPB-Konzerns, die er aber nie erbracht hatte. Hochegger und Petrikovics hatten in ihren Aussagen schon eingestanden, dass es sich hier um Scheinrechnungen gehandelt hatte. Über Zypern als Gesellschaftssitz der Astropolis habe er sich damals nicht gewundert, weil auch viele Osteuropa-Projekte über Zypern abgerechnet wurden, sagte Thornton.

Thornton war seit dem Jahr 2000 bei der Constantia Privatbank. Er hatte mehrere Geschäftsführerfunktionen, die jedoch nach seinen Angaben mit keinerlei wirtschaftlicher Entscheidungsbefugnis verbunden waren. Im Mai 2007 wurde er Vorstand der Immoeast, später auch Finanzvorstand der Immofinanz. Er legte seine Funktionen aber bald darauf im Herbst 2008 zurück und blieb noch als Konsulent bis Ende Juni 2010. "Als Konsulent habe ich wirklich gearbeitet", meinte er - wohl in Anspielung auf den Konsulentenvertrag von Ex-RLB-OÖ-Chef Ludwig Scharinger, den dieser nach seinem Ausscheiden erhalten hatte.

