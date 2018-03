Der 22. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und weitere beginnt heute wie er gestern geendet hat: Mit der weiteren Einvernahme eines mitangeklagten Managers der Porr Solutions, der laut Anklage eine Zahlung für den Terminal Tower über 200.000 Euro an den ebenfalls mitangeklagten Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker Walter Meischberger abgewickelt hat.

Dass es zu einer Zahlung von 200.000 Euro aus dem Projektbudget des Linzer Bürohauses gekommen ist, ist unstrittig. Fraglich ist, ob dafür eine Leistung erbracht wurde - der Porr-Manager konnte jedenfalls keine erkennen. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass ein Teil des Geldes als Bestechung an Grasser weitergereicht wurde, damit dieser sein Okay für die Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower gibt, was Grasser und sein Trauzeuge Meischberger bestreiten.

"Meischberger bis zur Zahlung nicht gekannt"

Der Porr-Manager rechtfertigt die Zahlung an Meischberger mit einer Anweisung des mittlerweile verstorbenen damaligen Porr-Generaldirektors Horst Pöchhacker. Er selbst habe Meischberger bis zur Zahlung der 200.000 Euro nicht gekannt, so der Manager. Auf Weisung von Pöchhacker habe er über Nacht - an seinem Hochzeitstag - einen Rohentwurf einer Marktstudie schreiben müssen, obwohl ihm kaum Informationen zu den Anforderungen zu dieser Studie vorlagen. Laut Anklage sollte die Studie dazu dienen, die Schmiergeldzahlung zu rechtfertigen. Sie soll von einem weiteren Porr-Mitarbeiter mit Daten zum rumänischen Immobilienmarkt ergänzt worden sein.

Richterin wurde laut

Im eisig kalten Großen Schwurgerichtssaal wurde es gestern zum Verhandlungsende noch einmal spannend, als der Porr-Manager sich für den heutigen Verhandlungstag entschuldigen wollte, weil er heute in Wiener Neustadt (NÖ) einen Gerichtstermin hat. Dies ließ Richterin Marion Hohenecker laut werden, die einforderte, dass er heute früh zum Prozess in Wien zu erscheinen habe.

Dies tat der Porr-Manager auch, er und alle anderen Anwesenden wurden dafür heute mit etwas wärmeren Temperaturen im Wiener Straflandesgericht belohnt. Dabei hatte sich Michael Dohr, Anwalt des Porr-Managers und bekannt für seinen exzentrischen Kleidungsstil, extra mit Schal vorgesorgt. Darauf zu lesen: Ein Appell an die Wahrheit.

Scheinrechnung? "Es sieht so aus."

Zu Beginn des heutigen Verhandlungstages ging es wieder um die Marktstudie in Rumänien. Auf die Frage, ob es dabei um eine Scheinrechnung gegangen sei, habe der Manager in der Vergangenheit bei Einvernahmen gemeint, er wisse es nicht. Von Hohenecker nach seinem aktuellen Wissenstand befragt, meinte er heute: "Es sieht so aus."

Staatsanwälte fragen zu Linzer Bürohaus

Zur Errichtung des Linzer Bürohauses Terminal Tower und der Einmietung der Finanzbehörden haben am Donnerstagvormittag die beiden Staatsanwälte im Grasser-Korruptionsprozess den angeklagten Porr-Mitarbeiter ausführlich befragt. Dieser verwies mehrmals darauf, dass die Antworten wohl nur die Generaldirektoren der Porr und von RLB OÖ, Horst Pöchhacker oder Ludwig Scharinger, geben könnten.

Pöchhacker ist verstorben, Scharinger aus gesundheitlichen Gründen nicht verhandlungsfähig und daher trotz Anklage gegen ihn nicht in der Verhandlung dabei.

Pöchhacker war in den Ermittlungen von Martin Huber, ehemals Porr-Vorstand, schwer belastet worden betreffend einer 200.000 Euro-Zahlung an Walter Meischberger. Pöchhacker habe alle Vorwürfe in den Vernehmungen zurückgewiesen, so der Staatsanwalt. Er habe nichts über die Rechnung gewusst, und wer ihm etwas vorwerfe stehe offenbar in einem Naheverhältnis zu Huber. Der angeklagte Ex-Porr-Mitarbeiter meinte, zwischen Huber und Pöchhacker sei das Verhältnis "nicht ganz reibungsfrei" gewesen. Huber wurde nach seinem Porr-Job Chef der ÖBB.

» Man musste eben die Krod schlucken «

Dass die Finanzbehörden sich in den Büroturm einmieten wollten, war jedenfalls schon früh klar. Die Staatsanwälte Alexander Marchart und Norbert Denk verwiesen auf Schriftstücke, wonach mit dem Finanzministerium abgestimmt war, dass die Errichter des Baus Inserate schalten sollten, woraufhin sich die Finanz offiziell als Interessent melden sollte. Dies sei wohl gemacht worden, um vergaberechtliche Probleme zu vermeiden, mutmaßten die Ankläger. Es seien dann sogar noch einmal Inserate geschaltet worden, denn man musste eben "die Krod (sic!) schlucken", hieß es damals in einem internen Papier aus dem Finanzministerium.

Zwischen Scharinger und dem damaligen Finanzminister Grasser gab es offenbar öfter Gespräche. Laut dem internen Zeitplan sollte die Zusage vom Finanzministerium zur Einmietung der Finanzdirektionen vor Jahresende 2005 kommen. Bei einem Termin im BMF kurz vor Weihnachten 2005, am 22. Dezember, kam es jedoch zu Unstimmigkeiten. Laut dem Angeklagten ging es damals um Mitarbeiterwünsche nach mehr Auto-Stellplätzen. Laut einer von der StA vorgelegten Notiz wollte das Finanzministerium offenbar doch noch weitere Standorte prüfen. Die Staatsanwälte verwiesen darauf, dass das Thema weiterer Parkplätze schon vor dem Dezembertermin aktuell war.

In den nächsten Monaten wurden die Unstimmigkeiten jedoch beseitigt, das Finanzministerium bzw. Grasser gaben ihr Okay. Es habe auch ein Gespräch von Pöchhacker mit Ernst Karl Plech gegeben, damals im Aufsichtsrat der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und "Intimus von Grasser", so eine Unterlage. Laut Anklage war die Zahlung von 200.000 Euro an Walter Meischberger für Grassers Okay ausschlaggebend. Grasser selber weist die Vorwürfe zurück. Er wurde im ganzen Prozess noch nicht einvernommen.

Angeklagter beschreibt "fiktive OÖ-Bauordnung"

Für einen interessanten Seitenaspekt im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sorgte heute die Aussage eines mitangeklagten ehemaligen Porr-Solutions-Manager zu der oberösterreichischen Bauordnung, konkret zu deren Stellplatzvorgaben. Diese sind laut dem Angeklagten nämlich "rein fiktiv" und würden "nur auf den Papier existieren".

Ob es die Parkplätze real auch gebe, sei hingegen "irrelevant", meinte der Angeklagte bei der Befragung durch die beiden Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts am Donnerstag.

Konkret wurde bei der Planung des Linzer Terminal Tower, in den die Finanzbehörden unter dem damaligen Finanzminister Grasser eingezogen sind, Stellplätze eines ÖBB-Geländes nebenan als Parkplätze genannt, obwohl diese für die Finanzbeamten nicht zur Verfügung standen. Laut dem Ex-Porr-Manager reichte es aber, sie "am Papier" zur Verfügung zu haben.

