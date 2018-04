Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere wird am heutigen 31. Verhandlungstag die Einvernahme des Zweitangeklagten, Grassers Trauzeugen Walter Meischberger, fortgesetzt.

Richterin Marion Hohenecker befragt Meischberger zur Millionenprovision, die bei der 2004 erfolgten Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog u.a.) floss.

Grasser, Meischberger, der Lobbyist Peter Hochegger und der Makler Ernst Karl Plech sollen bei der Privatisierung laut Anklage insgesamt fast 10 Mio. Euro als Schmiergeld erhalten haben. Laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war es Schmiergeld, damit das "Österreich-Konsortium" aus Immofinanz, RLB OÖ und anderen bei der durchs Finanzministerium durchgeführten Privatisierung den Zuschlag für die Bundeswohnungen erhielt. Grasser, Meischberger und Plech weisen die Vorwürfe zurück, Hochegger hat ein Teilgeständnis abgelegt. Grasser ist bisher im Prozess nicht einvernommen worden.

© APA/Roland Schlager

Er sei damals davon ausgegangen, dass die Provision - ein Prozent der Barsumme des Kaufpreises - vom gesamten Österreich-Konsortium getragen werde, sagte Meischberger heute. Tatsächlich floss das Geld nur von einer Immofinanz-Firma an Hocheggers zypriotische Firma Astropolis, von dort gelangte es auf drei Konten in Liechtenstein. Die Vertreter der RLB OÖ bestreiten, dass sie auch Geld gezahlt haben. Der frühere Immofinanz-Chef Karl Petrikovics, einer der Angeklagten, gibt hingegen an, dass der Provisionsteil der RLB OÖ intern zwischen den beiden Gesellschaften rückverrechnet wurde.

Meischberger in Erklärungsnot

Richterin Marion Hohenecker hat Meischberger heute in Erklärungsnot gebracht. Nachdem Meischberger einmal mehr erklärt hatte, dass er über den mitangeklagten Lobbyisten Peter Hochegger der Immofinanz im zweiten Bieterverfahren mitgeteilt hatte, dass sie beim Angebot nahe an eine Milliarde Euro gehen müsse, betonte Hohenecker dass es ja erwartbar ist, dass in der zweiten Runde mehr geboten wird. Replik von Meischberger: Warum?

Man könne ja auch weniger bieten, schließlich wisse man ja nicht, was der andere geboten hat. Im Übrigen könne man "viele Überlegungen anstellen". Aber ja, es sei logisch, mehr zu bieten, das "mag so sein", so Meischberger.

Zuvor wollte Hohenecker wissen, warum er zuerst mit einem - aus gesundheitlichen Gründen nicht vernehmungsfähigen - Lobbyisten als Berater für das letztlich siegreiche Österreich-Konsortium aus Immofinanz und RLB OÖ antreten wollte - und dann zu Hochegger gewechselt ist. Dies sei notwendig gewesen, weil es zu keinem verschriftlichten Beratungsvertrag mit der RLB OÖ gekommen sei, betonte heute Meischberger. Daraufhin habe er "die Pferde wechseln müssen".

Kaum Verschriftlichungen bei Beratungsverträgen

Gestern hatte er noch ausführlich erklärt, warum es bei seinen Beratungsverträgen kaum Verschriftlichungen gab. Etwa nicht einmal bei der Buwog-Provision, die er sich mit Hochegger teilte und die ihm - nach Eigenangaben - 7,5 Mio. Euro gebracht hat. Zunächst blieb die Provision unversteuert, nachdem sie aber im Herbst 2009 durch einen Medienbericht öffentlich wurde, erstatteten Meischberger und Hochegger eine Selbstanzeige bei der Finanz.

Meischberger betonte heute einmal mehr, dass er davon ausgegangen ist, dass die Buwog-Provision vom ganzen Österreich-Konsortium bezahlt werde. Dies behaupten auch die mitangeklagten Manager der Immofinanz, die Summe sei intern mit dem Partner RLB OÖ geteilt worden. Hingegen sagen die Manager der RLB OÖ, sie hätten keine Vereinbarung getroffen und auch nichts bezahlt.

Auf die Frage der Richterin, ob sich Immofinanz-Chef Karl Petrikovics und der ebenfalls mitangeklagte Makler Ernst Karl Plech gekannt haben, meinte Meischberger, dass sich beide bei den Business-Cocktails von Plech getroffen hatten. Bei diesen Netzwerk-Treffen sei auch ein- bis zweimal Grasser anwesend gewesen, wohl auch Hochegger. Plech ist derzeit wegen einer schweren Erkrankung aus dem Verfahren temporär ausgeschlossen.

© APA/Georg Hochmuth

Angeklagt, aber nicht verhandlungsfähig, ist auch der ehemalige RLB-OÖ-Chef Ludwig Scharinger. Hohenecker wollte von Meischberger eine Beschreibung des Spitzen-Raiffeisenbankers, die dieser so beantwortete: "Scharinger war als extrem umtriebig bekannt." Er habe sich aber nur um die großen Themen gekümmert und ansonsten "seine Kontaktwelten betreut". Dabei sei er mit allen Parteien bestens vernetzt gewesen, auch mit dem damals als "Paria" geltenden FPÖ-Chef Jörg Haider.

Nachfrage bei Haider wäre "Majestätsbeleidigung"

Meischberger hat heute erneut erklärt, er habe die entscheidenden Insider-Informationen aus der ersten Buwog-Privatisierungsrunde vom damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) bekommen. Bei Haider habe er nicht nachgefragt, woher dieser das alles wisse, denn das wäre von diesem als "Majestätsbeleidigung" empfunden worden.

Haider ist im Herbst 2008 tödlich verunglückt. Laut Meischberger hatte ihn Haider drei Tage nach der Öffnung der Angebote aus der ersten Bieterrunde angerufen und ihm die Details aus dem geheimen Bieterverfahren mitgeteilt. Die Öffnung war am Freitag, dem 4. Juni 2004. Haider habe ihn am darauffolgenden Montag, dem 7. Juni nachmittags angerufen. Woher Haider seine Informationen aus dem Bieterverfahren hatte, das im damals von Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) geführten Finanzminister durchgeführt wurde, das wisse er nicht, beteuerte Meischberger.

» Wenn der Doktor Haider mir sagt, das ist so, dann ist es so «

"Wenn der Doktor Haider mir sagt, das ist so, dann ist es so. Wenn ich frag, woher hast denn das, wäre es Misstrauen gegenüber seiner Information. Haider würde es als Majestätsbeleidigung empfinden, er würde es mir nie sagen", meinte Meischberger. Haider hätte die Information aus dem geheimen Bieterverfahren von hundert Leuten haben können, von Beamten des Finanzministeriums, aus Bankkreisen, aus dem politischen Umfeld oder von Anwälten, sinnierte Meischberger. Seiner Ansicht nach war die Informationsweitergabe durch Haider an ihn völlig legal.

Telefonat mit Hochegger

Er habe dann seinen Geschäftspartner Peter Hochegger angerufen, dass dieser dem Österreich-Konsortium sage, wenn es zu einer zweiten Runde käme, müssten sie in Richtung einer Milliarde Euro bieten, "aber jedenfalls über 960 Mio. Euro". Das war das Finanzierungslimit des Mitbewerbers CA Immo, das er von Haider erfahren habe und nun weitergab. Das Österreich-Konsortium bot in der zweiten und letzten Runde 961 Mio. Euro und bekam den Zuschlag für die Bundeswohnungen.

Laut Anklage kam die Information allerdings von Grasser, der als Gegenleistung Schmiergeld in Höhe von einem Prozent des Kaufpreises verlangte. Die Millionenprovision floss über Zypern, wo Hocheggers Briefkastenfirma Astropolis ist, über Umwege auf drei Konten in Liechtenstein. Laut Anklage gehörten die drei Konten Grasser, Ernst Karl Plech und Meischberger. Meischberger sagt, alles Geld aus der Buwog-Provision, rund 7,5 Mio. Euro, habe nur ihm gehört. Hocheggers Anteil wurde vorher abgezogen.

Netzwerke ausfürhlich beschrieben

Meischberger schilderte in der Befragung durch Richterin Marion Hohenecker auch ausführlich die verschiedenen Beziehungen und Netzwerke der in den Prozess Involvierten. Der frühere Porr-Manager und spätere ÖBB-Generaldirektor Martin Huber sei zunächst mit dem - mittlerweile verstorbenen - Porr-Chef Horst Pöchhacker befreundet gewesen, später habe sich daraus eine "Todfeindschaft" entwickelt, weil Pöchhacker als ÖBB-Aufsichtsratschef Huber abgelöst habe.

Die Porr hatte den Linzer Büroturm Terminal Tower errichtet, von dort floss laut Anklage Schmiergeld in Höhe von 200.000 Euro an Grasser und seine Vertrauten als Gegenleistung für die Einmietung der Finanz - was die Angeklagten bestreiten.

Pöchhacker habe damals einen Bauunternehmer zu ihm vorgeschickt, um sein Netzwerk in Richtung der schwarz-blauen Regierung, die seit dem Jahr 2000 im Amt war, zu erweitern, schilderte Meischberger. Seine eigene politische Nähe zu den Freiheitlichen in der Regierung sei damals allgemein bekannt gewesen, schließlich sei er jahrelang FPÖ-Generalsekretär gewesen, so Meischberger. Verschiedene Manager hätten versucht, zur schwarz-blauen Regierung "Kontakte" aufzubauen.

"Das kann ich Ihnen nicht erklären"

Die detailgenaue Befragung durch Richterin Marion Hohenecker hat heute den Zweitangeklagten im "Grasser-Prozess", Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger, unter Druck gebracht. "Das kann ich Ihnen nicht erklären", lautete beispielsweise seine Antwort auf die Frage, warum der - mittlerweile verstorbene - Ex-Porr-Chef Horst Pöchhacker eine Rechnungslegung im Ausland verlangt habe.

Immerhin kostete Meischberger diese Abwicklung der 200.000-Euro-Rechnung über das zypriotische Konto seines Ex-Geschäftspartners Peter Hochegger 20.000 Euro an Gebühr für Hochegger. Wobei bei der Auslandsüberweisung die Steuer für ihn wegfiel, wie Meischberger anmerkte - und ergänzte, dass er dafür Jahre danach (als die Sache in die Medien kam, Anm.) eine Selbstanzeige bei den Finanzbehörden einreichte. Das Geld floss über Zypern nach Liechtenstein - über dieselbe Finanzkonstruktion wie die Buwog-Provision auch auf Konten in Liechtenstein gelandet war.

Zu sorglos mit der Versteuerung umgegangen

Er sei damals mit der Versteuerung zu sorglos umgegangen, meinte er heute. Das sei, nachträglich betrachtet, nicht in Ordnung gewesen, so der Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker, nachdem ihn Hohenecker in dieser Frage nicht aus dem Eck ließ.

Meischberger, der gestern der Richterin ausführlich erklärte, er habe die Buwog-Provision von 7,5 Mio. Euro deswegen ins Ausland transferiert, um "Diskretion" zu bewahren, schilderte heute, dass sämtlichen politisch engagierten Kreisen klar war, dass er ein enges Verhältnis zu dem damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) hatte.

Er bestätigte, dass er Beratertätigkeiten für die Baufirma Porr erledigt hatte, die in einer der beiden angeklagten Causen, nämlich beim Korruptionsverdacht beim "Terminal Tower Linz" eine zentrale Rolle spielt. Wobei er nur für eine Baufirma arbeitete - und nicht wie Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer von einer Baufirma zur anderen Baufirma gewechselt sei. "Ich würde das aus ethischen Gründen nicht machen", betonte Meischberger.

Mit der Causa "Terminal Tower" habe er eigentlich gar nichts zu tun. Hier habe er nicht beratend agiert, sondern lediglich bei Beamten im Finanzministerium nebenbei nachgefragt, wie es denn so läuft. Die Anklagebehörde wirft Grasser, Meischberger, Hochegger und dem Makler Ernst Karl Plech vor, 200.000 Euro Schmiergeld von Porr und dem Objektfinanzierer RLB OÖ sowie der Raiffeisen Leasing erhalten zu haben, damit sich die Finanzbehörden in dem Turm einmieten - was sämtliche Angeklagte bestreiten.

Mit dem "Terminal Tower" hatte er nichts zu tun

Meischberger betonte mehrfach, dass er die 200.000 Euro zum Abschied von Pöchhacker für bisher gute Arbeit erhalten habe, dies habe mit dem "Terminal Tower" nichts zu tun. Andere Angeklagte, ehemalige Manager der Porr, hatten in den Prozesstagen zuvor von einer ganz anderen Verwendung gesprochen - allerdings auch nicht von Schmiergeld für Grasser. Damit würden sie sich selbst belasten, im Gegensatz zu Zeugen sind Angeklagte nicht an die Wahrheitspflicht gebunden.

Obwohl Meischberger heute wortreich erklärte, wie er als Kommunikator im Parlament - dank seiner guten Beziehungen zur FPÖ - ein regelmäßiger Gast war, will er von den politischen Turbulenzen rund um die Einsiedelung der Finanz nichts mitbekommen haben - obwohl es laut Hohenecker zwei parlamentarischen Anfragen zu der Causa gab.

Liechtenstein-Konten zur Diskretion

Meischberger hat heute ausführlich erläutert, wie er Gelder aus seinen Provisionen nach Liechtenstein transferierte. Den Anstoß dazu habe er vom Mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech erhalten, den er im Jahr 2000 zu einer Vernissage bei der Hypo Vorarlberg begleitet habe. Plech sei dort schon jahrelang Kunde gewesen. Richterin Marion Hohenecker verwies auf ein Liechtensteiner Konto Plechs mit Namen "Roca 1", das laut Meischberger nach einer Ferienanlage auf Ibiza benannt war.

» Ich habe mir nichts Schlechtes dabei gedacht «

Er habe dann selber in Liechtenstein Konten eingerichtet, etwa das Konto "Walter", sagte Meischberger. Dabei sei die "Diskretion" gewahrt geblieben, die ihm so wichtig war, so der Zweitangeklagte. "Ich habe mir nichts Schlechtes dabei gedacht". Er habe mit der Hypo Investmentbank (HIB) in Liechtenstein kooperiert, einer Tochter der Hypo Vorarlberg, die wiederum zu hundert Prozent im Eigentum des Landes Vorarlberg stand. Seine Bank sei also eine "Quasi-Behörde" gewesen, so der Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker Meischberger. Alle Berater, ob in Vorarlberg oder in Liechtenstein, seien Vorarlberger gewesen, die auch untereinander befreundet waren.

Das Geld von der Buwog-Provision und jenes von der Porr (laut Anklage Bestechungsgeld beim Linzer Terminal Tower) floss zunächst aufs Konto der zypriotischen Briefkastenfirma Astropolis vom Mitangeklagten Peter Hochegger. Die anschließende Finanz-Konstruktion habe ihm sein Bankberater empfohlen, sagte Meischberger. "Ich fragte ihn, wie ich diskret Geld von Zypern nach Liechtenstein bekomme, er hat mir dann die Omega-Konstruktion empfohlen". Das Geld floss dann von der Astropolis auf ein Konto der Omega (Briefkastenfirma mit Sitz in Delaware, USA) bei der Hypo Investment Bank Liechtenstein (HIB) und wurde dann auf weitere Konten in Liechtenstein verteilt. "Wenn mir solche Konstruktionen empfohlen werden gehe ich davon aus, die wissen was sie tun", meinte Meischberger.

"Warum braucht man überhaupt so ein Konstrukt?"

"Warum braucht man überhaupt so ein Konstrukt?" wollte Richterin Marion Hohenecker vom Angeklagten wissen. "Fragen Sie mich oder die gesamte österreichische Wirtschaftswelt?" konterte Meischberger. "!m Moment einmal Sie. Ich hoffe, dass ich nicht die gesamte österreichische Wirtschaftswelt befragen muss", so die Richterin. So ein Konstrukt gebe es aus steuerlichen und strukturellen Überlegungen, antwortete Meischberger sehr allgemein, und verwies auf die Konzerne Apple und Amazon. Es gebe dazu eine ganze Industrie, in der Schweiz, Liechtenstein und in Zypern.

Seit 2001 habe er ein Konto in Liechtenstein gehabt, so Meischberger. Das sei für ihn damals zur Jahrtausendwende so ein "Ritual" gewesen, "jetzt mach'ma ein Konto in Liechtenstein". Das Konto "Walter" habe er schon seit dem Jahr 2001.

Laut Anklage diente die Finanzkonstruktion mit der Omega zur "Verschleierung" des Geldflusses aus Korruptionsgeschäften an Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und seine Partner, nämlich Meischberger und Plech. Hochegger habe seinen Anteil schon in Zypern abgezogen.

"Quasi mobile Filiale" am Stephansplatz

Die Berater der Liechtensteiner Bank seien öfter nach Wien gekommen und hätten im Hotel am Stephansplatz in Wien in einem Hotelzimmer eine "quasi mobile Filiale" errichtet, und dort mit ihm Geschäfte abgewickelt, schilderte Meischberger. Warum das nicht in einer nahen Filiale der Mutterbank, der Hypo Vorarlberg, geschehen sei sondern im Hotelzimmer habe er nicht ganz verstanden, er vermute irgendeinen Grund aus dem Bankwesengesetz, sagte Meischberger. Im Jahr 2009 hätten seine Bankberater ihre Jobs verloren. Es habe "Schwierigkeiten" gegeben, freiwillig hätten sie nicht die Hypo Liechtenstein verlassen.

Beim Prozess ist übrigens seit gestern wieder der mitangeklagte Schweizer Vermögensverwalter von Grasser, Norbert Wicki, dabei.

Mails bringen Meischberger unter Druck

Richterin Marion Hohenecker hat heute im "Grasser-Prozess" den mitangeklagten Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger mit Mails unter Druck gebracht. Insbesondere die Abrechnung der 200.000 Euro vom Baukonzern Porr, die Meischberger für umfangreich erbrachte Leistungen in den vergangenen Jahren für die Porr erhalten haben will, wirkte nicht ganz schlüssig.

Denn abgerechnet wurden die 200.000 Euro über einen "Marktbericht Bulgarien" - oder Rumänien, was nicht ganz so klar war. Meischberger bestätigte, dass er weder einen Marktbericht für Bulgarien noch für Rumänien erstellt habe, eine entsprechende Rechnung sei schlicht und einfach falsch gekennzeichnet worden - was "nicht unüblich" sei, wie Meischberger betonte. Warum er dann die Rechnung, die falsch gekennzeichnet wurde, an die Porr weitergeleitet hatte, ließ Meischberger offen.

Es könne Teil einer "Abrechnungstechnik" sein, meinte er. Dass der Rechnungstitel nichts mit seiner erbrachten Leistung zu tun hat, sei im übrigen "nichts neues". Es sei offensichtlich der Porr "zupass gekommen".

"Die arme Frau ...."

Meischberger quittierte die intensiven Nachfragen von Hohenecker dazu schließlich mit den Worten: "Die arme Frau ....", anspielend auf eine Mitarbeiterin der Porr, an die die Mail adressiert war - und die sie unter der Bezeichnung "Vereinbarung Meischberger" weiterleitete. Warum sie das tat, könne er sich nicht erklären.

Dass die 200.000 Euro-Rechnung erst über ein Jahr später bezahlt wurde, ist für Meischberger ein Beweis dass es sich nicht um Schmiergeld beim Linzer Terminal Tower handeln kann, denn das wäre ja "Korruption auf Kredit", meinte er und sorgte damit für Heiterkeit im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts.

