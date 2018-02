Der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser geht in den 15. Verhandlungstag.

Der 15. Verhandlungstag im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und weitere wegen der Korruptionsanklage im Zusammenhang mit der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog u.a.) hat heute, Dienstag, mit der Einvernahme des angeklagten Raiffeisen-OÖ-Bankers Georg Starzer begonnen. Starzer bekannte sich nicht schuldig. Er ist wegen Bestechung und Untreue angeklagt.

© APA/ROLAND SCHLAGER Angeklagter Georg Starzer

Richterin Marion Hohenecker startete die Befragung des langjährigen früheren Raiffeisen-Bankers. Starzer war 1980 in die RLB OÖ eingetreten, 1988 in den Vorstand berufen worden und blieb dort 30 Jahre lang, schilderte er. Im vergangenen Jahr sei er ausgeschieden. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) habe ihm zwar während des langjährigen Ermittlungsverfahrens immer das Vertrauen ausgesprochen, aber am Schluss "formal argumentiert", dass ihm die zeitliche Verfügbarkeit für die Vorstands-Tätigkeit wegen der langen Hauptversammlung fehle, sagte Starzer.

Meischberger wieder anwesend

Im Prozess ist heute wieder der mitangeklagte Ex-Lobbyist und Ex-FPÖ-Politiker Walter Meischberger anwesend, der zuletzt gefehlt hatte. Wie üblich wurde auch heute die Sitzordnung im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts von den Anwälten moniert. Die Zahl der Schöffen hat sich nicht verringert.

Mittwoch und Donnerstag weitere Verhandlungstage

Diese Woche sind auch am Mittwoch und Donnerstag weitere Verhandlungstage angesetzt. Verhandelt wird jeweils ab 9.30 Uhr. Da im Jänner drei Tage ausgefallen waren, dehnt Richterin Marion Hohenecker nun meist die Verhandlung bis zum späten Nachmittag aus, um die verlorene Zeit zumindest teilweise einzuholen. Bisher wurden die Angeklagten Peter Hochegger und Karl Petrikovics befragt, Starzer ist nun der dritte, der ausführlich einvernommen wird.

Der Prozessverlauf im Überblick

1. Verhandlungstag: Rundumschlag der Verteidiger

2. Verhandlungstag: Republik will 9,8 Millionen Euro zurück

3. Verhandlungstag: Plädoyer von Grasser-Anwalt Wess

4. Verhandlungstag: Hochegger belastet Grasser massiv

5. Verhandlungstag: Grasser äußert sich zu Hocheggers Teilgeständnis

6. Verhandlungstag: Hochegger: "War Teil dieses Systems"

7. Verhandlungstag: Hochegger-"Scheinrechnungen" & "Briefkastenfirmen"

8. Verhandlungstag: "Ohne Karl-Heinz hätten wir das nicht geschafft"

9. Verhandlungstag: "Peter, wir gewinnen das"

10. Verhandlungstag: Die Freimaurer-Spur

11. Verhandlungstag: Petrikovics entlastet Grasser

12. Verhandlungstag: "Geheimagent" Hochegger

14. Verhandlungstag: Petrikovics verteidigt Geheimhaltung der Provision

Der mitangeklagte Starzer (60) war noch bis Ende August 2017 Vorstand der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ). Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis März 2018 gelaufen, wurde aber im Hinblick auf den Prozess und die damit verbundene zeitliche Belastung vorzeitig aufgelöst. Für die RLB OÖ bestehe kein Anlass, an der Integrität von Starzer zu zweifeln, betonte die Bank damals. Starzer war 37 Jahre in der RLB OÖ tätig, davon 29 Jahre im Vorstand. Starzer hält - laut FirmenCompass - immer noch drei Aufsichtsratsmandate: Er ist Aufsichtsrat bei der Linzer Wohnbaugesellschaft WAG und der EBS, die beide im Paket der im Jahr 2004 privatisierten Bundeswohnungen waren und von der RLB OÖ erworben wurden. Weiters ist er Aufsichtsrat bei der Gemeinnützigen Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft.

Starzer ist wegen Bestechung und Untreue angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft Starzer vor, er habe - so wie Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics - vom Lobbyisten Peter Hochegger entscheidende Informationen für das Bieterverfahren um die Bundeswohnungen (Buwog u.a.) erhalten. Der ganze Deal soll von Grasser eingefädelt worden sein, so die Anklage. Das Millionenhonorar soll er allerdings nicht direkt gezahlt haben, sondern es sei bei einem Deal mit der Immofinanz quasi eingepreist worden, behauptet der mitangeklagte Petrikovics.

Starzer von Petrikovics und Hochegger belastet

Beim späteren Verkauf von rund der Hälfte der Villacher Wohnbaugesellschaft ESG von der RLB OÖ an die Immofinanz soll das halbe Hochegger-Honorar abgezogen worden sein, wie Petrikovics im Prozess vorrechnete. Daher habe Hochegger die gesamte 9,6 Mio. Euro-Provision aus dem Immofinanz-Konzern enthalten, obwohl er sowohl von der Immofinanz als auch von RLB OÖ beauftragt worden sei, erläuterte Petrikovics. Starzer weist die Vorwürfe zurück.

Petrikovics und Hochegger hatten Starzer in ihren Einvernahmen belastet. Zwar gibt es zwischen Hochegger und Starzer bzw. der RLB OÖ keinen unterschriebenen Vertrag, während ein solcher zwischen Hochegger und Petrikovics sehr wohl geschlossen wurde. Doch Hochegger und Petrikovics schilderten beide, dass Starzer auch die entscheidende Information von Hochegger - telefonisch via Petrikovics - erhalten habe. Hochegger beschrieb auch, dass ihm von seiten der Raiffeisen Oberösterreich nach dem erfolgreichen Bieterverfahren als Honorar das Schloss Leopoldstein (Steiermark) angeboten worden sei, was er aber ablehnte.

Eigentlich ist auch der frühere RLB-OÖ-Generaldirektor Ludwig Scharinger, also Starzers früherer Chef, in dem Prozess mitangeklagt. Der heute 75-Jährige ist aber aus gesundheitlichen Gründen verhandlungsunfähig.

RLB-Starzer: Keinen Einblick in operativen Bereich

Am 15. Prozesstag im Korruptionsverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und weitere hat heute Richterin Marion Hohenecker, wie angekündigt, den angeklagten Ex-RLB OÖ-Vorstand Georg Starzer in den Zeugenstand gerufen - und dieser hat, wie erwartet, seine Rolle beim Kauf der Bundeswohnungen durch ein Konsortium unter anderem aus Immofinanz und RLB OÖ klein gespielt.

Er sei in operative Vorgänge beim Erwerb der Bundeswohnungen (Buwog u.a.) nicht eingebunden gewesen und habe sich lediglich um die Finanzen gekümmert, sagte der frühere langjährige Bankvorstand. Dem mitangeklagten Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics sei er nur ein paarmal flüchtig bei Meetings begegnet, wo man sich auf Small Talk beschränkt habe. Petrikovics hatte zuvor diametral ausgesagt und versucht, seine Rolle gering zu halten - und Starzer als führende Person beim Kauf dargestellt.

Dass die mächtige Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich Druck auf die Kärntner Politik gemacht habe, um Probleme beim Kauf der Eisenbahnerwohnungen ESG zu beseitigen (die sich im Paket der Bundeswohnungen befanden), stellte Starzer in Abrede. Man sei hier keineswegs "diplomatisch" unterwegs gewesen - und auch nicht als "Geheimagent" -, meinte er wohl in Anspielung auf die Rolle des Lobbyisten Peter Hochegger, der von Petrikovics als solcher dargestellt wurde.

Mehrmals betonte Starzer heute, dass der Wunsch der Politik nach einem Erlös des Verkaufes der Bundeswohnungen von einer Milliarde Euro bekannt gewesen sei und mehrere Interessenten abgeschreckt habe. Die Raiffeisen-Landesbank sei jedenfalls nur am Oberösterreich-Teil des Paketes (WAG und EBS) interessiert gewesen. Die Kärntner Eisenbahnerwohnungen ESG habe man nicht gewollt, aber mitnehmen müssen. "Die Kärntner Wohnungen wollte keiner", so Starzer zu Hohenecker.

Durch taktische Preispolitik im Bieterverfahren um die Bundeswohnungen habe man versucht, in beiden Fällen - egal ob Kärnten das Vorkaufsrecht für die ESG ausübt oder nicht - gut auszusteigen, schilderte Starzer. Niemand hätte damals gewusst, ob Kärnten das Vorkaufsrecht ausübe oder nicht. Starzer dementierte auch entschieden die Angaben von Petrikovics, dass beim nachträglichen Verkauf der halben ESG an die Immofinanz das angeblich auf die RLB OÖ entfallene halbe Hochegger-Honorar eingepreist worden wäre und so die RLB OÖ die Hälfte von Hocheggers Honorar geleistet hätte.

Warme Worte für Petrikovics

Wenn Starzer zu seinem ehemaligen Boss, dem mächtigen RLB-OÖ-Chef Ludwig Scharinger befragt wurde, kam er heute im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts mehrfach ins Schwärmen. Er sei der Erste und der Letzte im Büro gewesen, und habe aus einer mittelständischen Bank einen großen Player im Land gemacht. "Er hat die Bank kraftvoll aufgebaut", so Starzer. Scharinger sei für Beteiligungen des Konzerns zuständig gewesen. Scharinger ist ebenfalls angeklagt, aber aufgrund der Folgen eines Sturzes bei einem Aufenthalt in Russland nicht verhandlungsfähig.

Doch auch für Petrikovics, der ihn zuvor belastet hatte, hatte Starzer warme Worte. Er habe diesen als "professionell, sehr freundlich" kennengelernt.

Dass die RLB OÖ als Konsortialführer des letztendlich siegreichen Konsortiums aufgetreten ist, bestätigte Starzer, und auch dass man dafür eine Gebühr von 400.000 Euro kassiert habe. Als Gegenleistung habe sich die RLB OÖ um die Koordinierung der Konsortialpartner, die Berater und die Due Diligence gekümmert. Zum Vergleich: Die Provision - für den erfolgreichen Zuschlag an das Immofinanz/RLB-Konsortium - an die Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger (und andere, wie die Staatsanwaltschaft behauptet) hat 9,6 Mio. Euro betragen.

Befragt, warum es denn überhaupt beim Verkauf der Bundeswohnungen unter dem damaligen Finanzminister Grasser zu einem zweiten Bieterverfahren gekommen ist, meinte Starzer, dass davon auszugehen gewesen sei. Die deutlich höhere Bietersumme im zweiten Verfahren erklärte der ehemalige Raiffeisen-Spitzenmanager unter anderem damit, dass durch das kürzere Bieterverfahren das Zinsrisiko bei weitem niedriger war.