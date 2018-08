"Beruf ist Beruf, privat ist privat"

Im Grasser-Prozess wird die Sommerpause heute, Mittwoch, für einen Tag unterbrochen.

Am Wort ist einmal mehr der Erstangeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP). Er muss Richterin Marion Hohenecker Rede und Antwort stehen, was er bisher betont höflich und bestens vorbereitet getan hat.

Am 19. Juni ergriff Grasser erstmals das Wort und zeichnete das Bild eines Politstars, der sich wenig um das Tagesgeschäft gekümmert hat - und in seinen privaten Finanz-und Steuerfragen völlig unbedarft ist. Hier habe er sich vollkommen auf seine Berater verlassen.

Nach dem morgigen Verhandlungstag im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts wird am 18. September weiterverhandelt. Im Herbst wird dann die Causa Telekom Austria-Parteispenden in das Verfahren hinein genommen. Mit einem Urteil noch heuer wird daher nicht gerechnet.

Belastungszeugen

Richterin Marion Hohenecker legte dem Erstangeklagten seine zweite Beschuldigtenvernehmung durch die Ermittlungsbehörden vom Herbst 2010 vor und fragte zu einem wichtigen Belastungszeugen, Willibald Berner, der damals im Kabinett des Kurzzeit-FPÖ-Verkehrsministers Michael Schmid arbeitete. Grasser bestritt den Vorwurf des Kabinettmitarbeiters, wonach es einen gemeinsamen Tatplan gab, an den Privatisierungen während der schwarz-blauen Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) illegal durch Korruption mitzuverdienen.

» Ich bin ein Raubtier «

Berner habe dies aus ideologischen Gründen als "Sozialdemokrat" und aus Freundschaft zu einem anderen Belastungszeugen ausgesagt, wissend dass dies alles nicht stimme, betonte Grasser heute und warf ihm Lüge vor. Der zweite Belastungszeuge, Michael Ramprecht, habe persönliche Rache geübt, weil Grasser seinen Job als Geschäftsführer der Bundesbeschaffungsagentur nicht verlängert habe. "Ich bin ein Raubtier, das in diesem Bereich nichts mehr zu verlieren hat", soll sein früherer Mitarbeiter via Mail gedroht haben. Er habe vor nichts und niemandem mehr Angst.

"Beruf ist Beruf, privat ist privat"

Im Korruptionsprozess rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen hat Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) heute erneut betont, dass er keine Informationen aus dem Vergabeverfahren an seinen damaligen Berater und Freund Walter Meischberger weitergegeben habe. "Beruf ist Beruf und privat ist privat", sagte Grasser.

Die Richterin ging heute mit Grasser das Protokoll seiner zweiten Beschuldigteneinvernahme vom 8. September 2010 durch.

Er habe erst im Herbst 2009 davon erfahren, dass Meischberger und Peter Hochegger 10 Mio. Euro für Beratung bei der 2004 durchgeführten Privatisierung der Bundeswohnungen vom Gewinner des Vergabeverfahrens kassiert hatten. Meischberger habe ihn zwar auch bei der Privatisierung beraten, ebenso wie auch Hochegger und andere, aber da sei es um Kommunikationsaspekte rund um die politisch heikle Privatisierung gegangen, so der Ex-Minister.

Das Land Kärnten hatte ein Vorkaufsrecht auf die Villacher Wohnbaugesellschaft ESG eingeräumt bekommen, daher habe der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) ein besonderes Interesse an den Vorgängen gehabt. Er habe Haider persönlich angerufen und mitgeteilt, dass es eigentlich einen Bestbieter gebe, und gefragt ob Haider bis zum nächsten Ministerrat über das Vorkaufsrecht entscheiden könne. Kärnten hat dann das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt.

Information sei vielleicht aus der CA Immo gekommen, vielleicht "Zufall"

Warum der Bestbieter, das Österreich-Konsortium rund um die Immofinanz und RLB OÖ, in der zweiten und letzten Bieterrunde mit so knappem Vorsprung vor der unterlegenen CA Immo lag, erklärte Grasser heute so, dass es vielleicht ein "Zufall" gewesen sei, vielleicht sei auch aus dem Bereich der CA Immo, vom Vorstand oder einem Mitarbeiter, eine Information hinausgegangen, wieviel die CA Immo bieten werde. Tatsächlich hat die CA Immo in der zweiten und letzten Bieterrunde 960,1 Mio. Euro geboten, das Österreich-Konsortium lag mit rund 962 Mio. Euro nur knapp darüber.

960 Mio. Euro war - laut der damaligen Beschuldigteneinvernahme Grassers vom Herbst 2010 - das Finanzierungslimit der CA Immo, das auch in den Unterlagen der ersten Bieterrunde genannt worden war. Heute sagte Grasser, die 960 Mio. Euro seien nicht das Finanzierungslimit, sondern das Gesamtinvestitionsvolumen der CA Immo in der ersten Runde gewesen. In der zweiten Runde sei dann das Gesamtinvestitionsvolumen der CA Immo bei über einer Milliarde Euro gelegen.



Meischberger hatte im laufenden Strafprozess ausgesagt, er habe von den 960 Mio. Euro von Haider erfahren. Daraufhin habe er - via Peter Hochegger - der Immofinanz mitteilen lassen, sie müsse auf jeden Fall mehr als 960 Mio. Euro bieten. Das tat diese und gewann das Vergabeverfahren für die Bundeswohnungen, Meischberger und Hochegger erhielten rund 10 Mio. Euro Beraterprovision. Laut Anklage haben auch Grasser und der mitangeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech mitkassiert, was Grasser, Plech und Meischberger bestreiten.

Ex-Minister weiß Zeitpunkte der Geldübergaben nicht

Ein lückenhaftes und anscheinend teilweise fehlerhaftes Bewegungsprotokoll hat heute im Korruptionsprozess gegen Grasser für diesen für Oberwasser gesorgt. Unbeantwortet blieb aber die Frage, wann Grasser das berühmte "Schwiegermuttergeld" von der Mutter seiner Frau Fiona im Schweizer Ort Zug erhalten haben will.

Er selbst konnte das Wochenende nicht mehr benennen und begründete dies heute mit dem langen Zeitraum seit den drei Geldübergaben, die im Jahr 2005 im Schweizer Ort Zug, dem Wohnort seiner Schwiegermutter, stattgefunden haben sollen - wie Grasser behauptet. Auch seine Frau und seine Schwiegermutter könnten sich nicht mehr an die Daten erinnern, sagte Grasser. Dass es diese Treffen mit Geldübergaben gegeben habe, wisse er aber ganz genau. Die Schwiegermutter habe ihm im Beisein seiner Frau das Geld in bar aus dem Safe in ihrer Schweizer Wohnung gegeben, um sein Veranlagungsgeschick zu testen, hatte Grasser in den Einvernahmen gesagt. In der Hauptverhandlung änderte er seine Darstellung, das Geld sei ein Geschenk für seine Frau und seine Kinder gewesen. Er habe damals in den Einvernahmen das aber nicht angegeben, um seine Familie zu schützen, sagte Grasser heute.

Die Staatsanwaltschaft bestreitet die Bargeldübergabe durch die Schwiegermutter. Dass die Mutter seiner Frau gegenüber den Ermittlungsbehörden bestritt, dass die 500.000 Euro des sogenannten "Schwiegermuttergeldes" von ihr sind, erklärte Grasser in der Hauptverhandlung damit, dass sie nach einer Hausdurchsuchung und der Einvernahme - vereinfacht gesagt - etwas überfordert war.

Bewegungsprotokoll mit Fehlern lässt Grasser punkten

Zusätzlich zum Bewegungsprofil gibt es rund um den Zeitraum der angeblichen Bargeldübergabe zahlreiche Medienberichte zum Privatleben von Grasser. Damals hatte nämlich gerade seine Beziehung zu seiner jetzigen Frau, der Swarovski-Kristallerbin Fiona Pacifico Griffini-Grasser, begonnen. Selbst die deutsche "Bild"-Zeitung berichtete über seine mehrmaligen Ausflüge mit seiner Frau nach Capri, wo diese eine Wohnung besitzen soll.

Die Ermittler haben ein Bewegungsprotokoll aus Grassers Flügen erstellt. Demnach habe es solche Treffen zur Geldübergabe gar nicht geben können. Grasser dementierte dies und bezeichnete das Bewegungsprofil als "inferior" und falsch. "Das ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist".

» Das ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist «

Beim Abgleich des Bewegungsprotokolls der Ermittler mit dem Terminkalender des damaligen Finanzministers durch Richterin Marion Hohenecker stellte sich heute heraus, dass einige Einträge nicht übereinstimmten. Laut Grasser wurde das Protokoll auch nie mit seinem Kalender abgeglichen.

Zu Beginn der - wie gewohnt - peniblen Durchsicht der Einträge durch Richterin Hohenecker meinte Grasser, dass Fahrten mit Auto und Bahn nicht erfasst worden seien - um dann später auszuführen, dass er ohnehin ungern länger mit Auto oder Bahn gefahren ist.

Auch nachdem heute im Großen Schwurgerichtssaal alle Wochenenden im relevanten Zeitraum genau durchgenommen wurden, konnte sich Grasser nicht erinnern, wann er in Zug war. Das Geld selbst übergab Grasser in Tranchen an einen Mitarbeiter der Meinl Bank. Da er dafür keine Belege wollte, findet sich auch kein Schriftstück mit Datum der Bargeldübergabe im Gerichtsakt. Der Mitarbeiter zahlte insgesamt 500.000 Euro auf ein Konto der Schweizer Gesellschaft Ferint AG bei der Meinl Bank ein, wobei weder Grassers Name noch der seiner Schwiegermutter bei der Bank aufschien.

