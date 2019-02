Am 75. Tag des Korruptionsprozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere ist heute zum ersten Mal ein Zeuge am Wort. Damit wurde das Beweisverfahren eingeleitet, bei dem nun wieder alle Angeklagten im Gerichtssaal erscheinen müssen. Der Zeuge ist ein ehemaliger Mitarbeiter im Kabinett von Grasser und war unter anderm für Beteiligungen und Liegenschaften zuständig.

Der erste Zeuge, Rene Oberleitner, war von Februar 2000 bis Juli 2003 im Kabinett von Grasser, dann arbeitete er weiter im Finanzministerium, aber nicht mehr im Kabinett. Schließlich wechselte er nach Kärnten zur Landesimmobiliengesellschaft, heute arbeitet er in der BIG in Graz.

Angeklagt ist unter anderem der Verkauf der staatlichen Bundeswohnungsgesellschaften (Buwog u.a.) an ein Konsortium mit Immofinanz u.a. und die Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower, ein Bürohaus am Linzer Bahnhof. Laut Staatsanwaltschaft sollen Grasser, der ehemalige FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und der Lobbyist Peter Hochegger einen Tatplan gehabt haben, bei Privatisierungen illegal mitzupartizipieren - was Grasser und Meischberger bestreiten, von Hochegger gibt es zur Buwog ein Teilgeständnis. Ein weiterer prominenter Angeklagter ist der Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics, auch er hat sich nicht schuldig bekannt.

Weitere Zeugen

Als nächster Zeuge ist heute noch ein weiteres ehemaliges Kabinettsmitglied geladen. Morgen ist ein früherer Kabinettschef von Grasser geladen.

Zu Beginn des heutigen Verhandlungstages legten die Verteidiger des Ex-Ministers ein Schriftstück vor, wonach es im Vorfeld der Hauptverhandlung im Ermittlungsverfahren zu einer nicht protokollierten Einvernahme eines Beschuldigten durch die Staatsanwaltschaft gekommen sei - was die Staatsanwaltschaft bestreitet. Richterin Marion Hohenecker nahm den Vorstoß zur Kenntnis.

Der Prozessverlauf im Überblick

1. Verhandlungstag: Rundumschlag der Verteidiger

2. Verhandlungstag: Republik will 9,8 Millionen Euro zurück

3. Verhandlungstag: Plädoyer von Grasser-Anwalt Wess

4. Verhandlungstag: Hochegger belastet Grasser massiv

5. Verhandlungstag: Grasser äußert sich zu Hocheggers Teilgeständnis

6. Verhandlungstag: Hochegger: "War Teil dieses Systems"

7. Verhandlungstag: Hochegger-"Scheinrechnungen" & "Briefkastenfirmen"

8. Verhandlungstag: "Ohne Karl-Heinz hätten wir das nicht geschafft"

9. Verhandlungstag: "Peter, wir gewinnen das"

10. Verhandlungstag: Die Freimaurer-Spur

11. Verhandlungstag: Petrikovics entlastet Grasser

12. Verhandlungstag: "Geheimagent" Hochegger

14. Verhandlungstag: Petrikovics verteidigt Geheimhaltung der Provision

15. Verhandlungstag: "Die Kärntner Wohnungen wollte keiner"

16. Verhandlungstag: Starzer: "Das ist alles erlogen"

17. Verhandlungstag: "Das darf man nicht mal im Kino"

18. Verhandlungstag: Thornton: "Ich war schlicht ein Bote"

19. Verhandlungstag: "Enttäuscht und belogen"

20. Verhandlungstag: Thornton scheidet aus Verfahren aus

21. Verhandlungstag: Zahlung an Meischberger auf Weisung

22. Verhandlungstag: Meischbergers Leistung im Fokus

23. Verhandlungstag: Kurzer Verhandlungstag zu Bestechungsverdacht

24. Verhandlungstag: 200.000 € waren "kein Schmiergeld"

25. Verhandlungstag: Die Schöffen werden immer weniger

26. Verhandlungstag: Vom "Lustsog" zur Übersiedlung ins Linzer Hochhaus

27. Verhandlungstag: Befragung um Rechnung dreht sich im Kreis

28. Verhandlungstag: Erkrankter Makler Plech rückt in den Fokus

29. Verhandlungstag: Zweitangeklagter Meischberger teilt aus

30. Verhandlungstag: Meischberger: Haider auf Grasser "eifersüchtig"

31. Verhandlungstag: Meischberger auf den Spuren der Logik

32. Verhandlungstag: Meischberger: Geld reiste rund um den Globus

34. Verhandlungstag: Meischberger rätselt über Liechtenstein-Konten

35. Verhandlungstag: Meischberger: Grasser drehte durch

36. Verhandlungstag: Meischberger beschreibt Zerwürfnis mit Grasser

37. Verhandlungstag: Lauschangriff der Justiz verärgert Meischberger

38. Verhandlungstag: "Fest den Schüssel schützen"

39. Verhandlungstag: Meischberger am 10. Tag in Folge am Wort

40. Verhandlungstag: Meischberger ungewohnt schweigsam

41. Verhandlungstag: Liebeserklärung im Gerichtsprozess

42. Verhandlungstag: Grassers erste Einvernahme

43. Verhandlungstag: Grasser steht weiter Rede und Antwort

44. Verhandlungstag: Drei (Schwieger-) Mütter und viele Konten

45. Verhandlungstag: Ex-Minister zeigt Grüne und Journalistin an

46. Verhandlungstag: Grasser: "Für mich war es eine Katastrophe"

47. Verhandlungstag: Grasser: "Beruf ist Beruf, privat ist privat"

48. Verhandlungstag: Das "Comeback" des Karl-Heinz Grasser

49. Verhandlungstag: "Science Fiction"

50. Verhandlungstag: Grasser hüllt sich in Schweigen

51. Verhandlungstag: Grasser-Befragung geht in die Endrunde

52. Verhandlungstag: Grasser: "Bin aus allen Wolken gefallen"

53. Verhandlungstag: Dicke Kuverts und leere Kreditkarte

54. Verhandlungstag: Toifl: "Da rollt einiges auf uns zu"

55. Verhandlungstag: Meischbergers Anwalt kümmerte sich um Konten

56. Verhandlungstag: Meischbergers Ex-Anwalt um Erklärungen bemüht

57. Verhandlungstag: "Verträge sind zu finden und abzustimmen"