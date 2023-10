Grammy-Veranstalter ehren Jon Bon Jovi

Der US-Sänger Jon Bon Jovi (61) bekommt von den Veranstaltern der Grammy-Musikpreise eine Sonderauszeichnung. Bon Jovi werde für seine musikalischen Beiträge und für seine humanitäre Arbeit geehrt, teilte die Recording Academy am Donnerstag mit. Unter anderem hat Bon Jovi eine Organisation gegründet, die sich gegen Hunger und Obdachlosigkeit einsetzt. Verliehen werden soll die Ehrung am 2. Februar, zwei Tage vor der für den 4. Februar geplanten Grammy-Gala.

Die Grammys zählen zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt. Er fühle sich "wirklich geehrt", wurde Bon Jovi zitiert. "Philanthropische Arbeit ist ein Grundstein meines Lebens und war schon immer wie ein Tandem zu meiner Musikkarriere und meinen Errungenschaften." Bon Jovi wurde als Frontmann der gleichnamigen Rockband bekannt, die seit den 80er Jahren mit Songs wie "Runaway", "It's My Life" oder "Always" Erfolge feiert.