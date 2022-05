37 Grad bei Hitzewelle in Griechenland erwartet

In Griechenland werden in den kommenden Tagen für den Mai ungewöhnlich hohe Temperaturen erwartet. Wie das Meteorologische Amt am Donnerstag mitteilte, sollten die Thermometer vor allem in West- und Mittelgriechenland Werte um die 37 Grad anzeigen. Auch auf den Inseln der Ägäis werden um die 35 Grad erwartet. Die Mini-Hitzewelle soll das Wochenende über andauern. Danach werden die Temperaturen auf für die Jahreszeit übliche Werte von etwa 30 Grad fallen, sagten Meteorologen.

Ärzte rieten im Rundfunk dazu, weite und helle Baumwollkleidung zu tragen, viel Wasser zu trinken und keinen Alkohol oder zuckerhaltige Getränke. Dies gelte vor allem für Touristen aus dem Norden Europas, deren Körper einige Tage brauche, um sich an die Temperaturen anzupassen.