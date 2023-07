Julia Grabher ist ebenso wie Sebastian Ofner in der ersten Runde des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon am Montag ausgeschieden. Die Vorarlbergerin unterlag in der Fortsetzung der am Montag bei Satzrückstand gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins wegen Dunkelheit vertagten und am Dienstag regenbedingt nicht fortgesetzten Partie 4:6,4:6. Auch Ofner war beim 4:6,4:6,4:6 gegen den Tschechen Jiri Lehecka ohne echte Chance.

Für Grabher und Collins war es zunächst nach fünf Games wieder in die Kabinen gegangen, da hatte die Australian-Open-Finalistin 2022 schon einen Breakvorsprung. Die 29-Jährige nahm Österreichs Nummer eins gleich deren erstes Aufschlagspiel ab, bei 1:2 vergab Grabher ihrerseits zwei Chancen auf das Rebreak. Danach ging es mit dem Aufschlag. Die Gesamtspielzeit über drei Tage lag bei 1:23 Stunden. Grabher tritt bei diesem Event mit der Italienerin Sara Errani auch noch im Doppelturnier an.

Ofner, der sich seine Hauptrundenteilnahme mit dem Challenger-Finale in Ilkley erspielt hatte, lieferte dem 21-jährigen Lehecka im ersten Satz bis zum 4:4 einen offenen Kampf. Nach einer Regenunterbrechung schaffte der Tscheche aber das Break zum 5:4 und servierte dann aus. Auch im zweiten Satz "nutzte" Lehecka bei 1:1 einen wetterbedingten kurzen Stop und schuf mit dem Break zum 3:2 die Grundlage für den Gewinn des zweiten Durchgangs. Im dritten Satz durchbrach er dann gleich zum Auftakt den Aufschlag von Österreichs Nummer eins und ließ sich nicht mehr von der Siegerstraße abbringen.

Wegen des Daches unbeeinträchtigt vom Wetter begann der Spielbetrieb auf den beiden Hauptplätzen. Auf dem Centre Court wurde die englische Fußball-Legende David Beckham unter den Zuschauern erblickt. Das Auftakt-Match auf Court 18 wiederum wurde von Klima-Aktivisten unterbrochen, die Vertreter der Gruppe "Just Stop Oil" verteilten orangen Flitter und die Teile eines Wimbledon-Puzzles auf dem Court. Einer der Aktivisten setzte sich dann auf den Court, ließ sich aber widerstandslos abführen.

Für den Niederösterreicher Dennis Novak ging es einen Tag verspätet los. Zum Zeitpunkt von Ofners Aus stand es zwischen ihm und dem Kanadier Milos Raonic in Sätzen 1:1. In der Warteschleife hing noch Dominic Thiem, sein Match gegen den als Nummer fünf gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas war am Vortag bei einer 6:3,3:4-Zwischenführung Thiems vertagt worden.