Grabher tritt bei US Open wegen Handgelenksblessur nicht an

Die Vorarlbergerin Julia Grabher kann am (heutigen) Montag nicht zu ihrem Erstrunden-Match bei den Tennis-US-Open in New York antreten. "Meine körperliche Verfassung lässt das im Augenblick leider nicht zu", vermeldete die 27-Jährige auf Facebook. "Ich habe mich in den letzten Tagen beim Training am Handgelenk verletzt. Wir haben alles probiert, um mich fit zu bekommen, aber die Schmerzen sind zu groß." Für sie gehe es nun zurück nach Österreich, um alles abklären zu lassen.

Grabher hätte gegen die Chinesin Wang Xiyu gespielt, gegen die sie eine Woche zuvor in Cleveland 6:3,6:4 gewonnen hatte. Für Österreichs Nummer eins ist es ein Rückschlag, nachdem sie sich heuer in ihrer bisher besten Saison bis auf Platz 54 der Weltrangliste gespielt hat. Gegen Wang hätte sie ihr Debüt in Flushing Meadows gegeben, darauf muss sie nun zumindest noch ein weiteres Jahr warten.