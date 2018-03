Der Abwärtstrend der Grünen hat sich bei der vergangenen Landtagswahl in Kärnten fortgesetzt, die Partei verpasste den Wiedereinzug wie auch bereits bei der Nationalratswahl vergangenes Jahr. Doch wann begann diese grüne Krise eigentlich und gibt es für die Partei überhaupt noch eine Chance? "Nein" sagen (ehemalige) Grün-Wähler in unserer Umfrage.

Die Krise der Grünen dauert an, nach dem Nationalrat müssen sie auch den Kärntner Landtag verlassen. Wir haben die (ehemaligen) Grün-Wähler gefragt, was sie denken, warum es so weit gekommen ist – und ob die Partei überhaupt noch eine Chance hat. Ganze 61 Prozent verneinten diese letzte Frage, nur 39 Prozent glauben an eine Chance, wenn auch an viele „aber nurs“ gekoppelt.

Falsche Politik und zu viele Verbote

Doch wie ist es, laut News-User, überhaupt so weit gekommen, dass einer Partei, die jahrelang Fixpunkt im Parlament war, kein Comeback mehr zugetraut wird? Nicht selten fallen die Worte „fern der Realität“ auf die Frage, warum ehemalige Grün-Wähler nun woanders ihr Kreuzerl machen. Auch die „übertriebene Willkommenskultur“, die „allzu positive Haltung zu den Flüchtlingen“ gefällt vielen ehemaligen Wählern nicht, gemeinsam mit der Tatsache, dass es „keine klassischen grünen Themen mehr“ gibt. „Die Grünen haben ihre Ideale vergessen“, schreibt ein User. Außerdem brachten die internen Querelen die Wähler von der „Bobo“- sowie "Verbots"-Partei ab, die viel zu sehr von oben herab und „arrogant“ agiere.

Führungspersönlichkeit gesucht

Auch der Abgang von Ex-Parteichefin Eva Glawischnig wird oft als Grund genannt. Dass seitdem eine starke Führungspersönlichkeit fehlt, bejahen fast 80 Prozent. Wer jedoch nachfolgen könnte? Das wissen auch die meisten Wähler nicht. Einige wenige sehen in Werner Kogler den richtigen, andere wünschen sich Peter Pilz zurück, vereinzelt wird auch immer noch an Alexander Van der Bellen gehangen. Doch der Großteil sieht niemanden, der imstande wäre, das Ruder wieder herumzureißen.

© APA/ROBERT JAEGER Glawischnigs Abgang: Auslöser oder Auswirkung der Krise?

Pilz und Glawischnig nebensächlich

Der Startschuss für die grüne Talfahrt fiel für viele mit der falschen Politik allen voran in der Flüchtlingskrise sowie mit den internen Querelen mit den Jungen Grünen und den daraus folgenden Personalrochaden. Peter Pilz‘ sowie Eva Glawischnigs Abgang sahen die User eher als Auswirkung denn Auslöser der Krise. Öfter als ihr Rücktritt wird allerdings Glawischnigs Amtszeit als Anfang vom Ende genannt.

"Umweltfreundliche Österreichpartei statt Ausländerpartei"

Um, wenn überhaupt, wieder politisch am Relevanz gewinnen zu können, ist eine Rückbesinnung auf die Ursprungsthemen allen voran Umwelt und Soziales vonnöten, raten die ehemaligen Wähler den Grünen. Außerdem sollen sie sich wegbewegen von einer „Verbotspartei“ und sich „positiver“ darstellen. Statt der bislang praktizierten, viel kritisierten Flüchtlingspolitik sollen die Grüner lieber eine „umweltfreundliche Österreichpartei statt Ausländerpartei“ werden, denn damit könnte sogar der „Begriff ‚Heimat‘ wieder positiv besetzt werden“, glauben die Umfrage-Probanden.

