Ein Genuss für Leib und Seele. Während die Gäste kulinarische Leckerbissen serviert bekommen, sorgen Vitus Wieser und Co. für herzhafte Lacher. Und das ist noch lang nicht alles. Wir verlosen ein "Gourmet & Kabarett"-Wochenende in der Wachau.

Gourmet & Kabarett

Am 24. März präsentiert Comedian Niko Formanek auf der Wachaubühne die Kabarettisten Thomas M. Strobl, Vitus Wieser und Stefan Haider. Das unterhaltsame Abendprogramm wird eingerahmt von einem exklusiven Vier-Gänge-Menü samt Aperitif.

© Jan Frankl Stefan Haider

Die Wachaubühne

Die Wachaubühne gastiert im Stierschneider’s Bühnenwirtshaus in Spitz an der Donau und startet mit einem hochkarätig besetzten Kulturprogramm in das Frühjahr 2017. Auftritte unter anderem von Christoph Fälbl, Gerald Fleischhacker und Sigrid Spörk sind Teil der neuen Kulturinitiative Wachau. Mit Stierschneider’s Bühnenwirtshaus im Weinhotel Wachau bekommen die Bühnenwirtshäuser Niederösterreich ebenfalls ein neues Mitglied. "Wir wollen neue Maßstäbe beim kulturellen Angebot setzen und ein attraktives und abwechslungsreiches Kulturprogramm mit dem Fokus auf Kabarett, Comedy, Literatur und Musik in Verbindung mit Genuss und Wohlfühlen im Herzen der Wachau bieten", erklärt Ewald Stierschneider junior, Initiator der Wachaubühne.

Wir verlosen ein "Gourmet & Kabarett"-Wochenende in der Wachau für 2 Personen. Der Gewinn beinhaltet:

2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstücksverpflegung im Weinhotel Wachau von Freitag, 24.3., bis Sonntag, 26.3.2017

2 Eintrittskarten für den 24. März in die Wachaubühne - Veranstaltung Gourmet & Kabarett, Beginn: 20.00 Uhr (inklusive Vier-Gänge-Menü, Aperitif und Mineralwasser am Tisch)

Genusskorb mit Wachauer Schmankerln

