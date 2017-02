Michail Gorbatschow macht sich in seinem neuen Buch große Sorgen um Europa und die Welt. News druckt exklusiv einen Auszug aus seinem Gespräch mit dem deutschen Publizisten Franz Alt.

Herr Gorbatschow, die EU hat 2012 den Friedensnobelpreis erhalten. Heute ist diese EU in einem schlechten Zustand. In Deutschland und Frankreich, in England und Polen sind Neonationalisten im Vormarsch. Und kein Gorbatschow weit und breit. Welche Zukunft hat Europa?

Am Kontext Ihrer Frage ist zu sehen, dass auch Sie nicht ganz frei sind von eingefahrenen politischen Sprachregelungen mit Ihrer nicht ganz korrekten Wortwahl: Sie fragen nach der Zukunft Europas und meinen dabei offenkundig den Raum innerhalb der Grenzen der EU. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, mit meiner Antwort aus diesem Raum hinauszusteuern und auf ganz Europa Kurs zu nehmen. Zuerst aber ein paar Worte darüber, wie ich die EU sehe. In den Sowjetzeiten wurde diese Organisation als ein weiterer westlicher Verbund antisowjetischer Ausrichtung neben der NATO - von der sowjetischen Propaganda mit massiver Kritik überzogen. In den Perestroika-Jahren fingen wir an, uns die EU genauer anzuschauen, und stellten fest, dass eine auf demokratischen Grundsätzen basierende Integration allen Beteiligten guttut und Nutzen bringt.

Und danach? Wie gerieten die Dinge ins Wanken?

Als wir später in der Sowjetunion an einem völlig neuen Unionsvertrag arbeiteten, um den Staat zu reformieren, warfen unsere Experten häufig einen Blick auf die Institutionen und Mechanismen der EU, um bei Bedarf auf deren Erfahrungen zurückzugreifen. Ich persönlich ging davon aus, dass diese Erfahrung auch beim Aufbau von Großeuropa (Gorbatschow meint damit ein europaweites Bündnis unter Einschluss Russlands; Anm. der Redaktion) von Nutzen sein konnte, genauso wie beim Errichten eines gemeinsamen europäischen Hauses. Bald erlebten wir einen, wie es schien, triumphalen Siegeszug der Europäischen Union. Vor ihren Toren hatte sich eine beeindruckend lange Schlange aus Anwärtern gebildet, die ihr beitreten wollten: ost- und mitteleuropäische Länder, dann die baltischen Republiken, die früher der Sowjetunion angehörten. Dann bewarben sich auch andere ehemalige Sowjetrepubliken um die Mitgliedschaft. In kurzer Zeit war die EU aufgegangen wie ein Hefeteig. Sie konnte sich als eines der erfolgreichsten Integrationsprojekte der Weltgeschichte rühmen. Doch gerade da fingen auch Probleme an.

Was meinen Sie damit?

Ich werde darauf nicht näher eingehen, sie sind allgemein bekannt. Das sind die Finanzund die Schuldenkrise, die zuerst Griechenland und einige andere Länder erfassten, das ist das Migrantenproblem und das sind schlussendlich die zunehmenden Zweifel an der Gerechtigkeit der bestehenden Art der Integration, die im Brexit, dem Austritt Großbritanniens aus der Union, katastrophal gipfelten. Etwas war da schiefgelaufen. Die EU-Führung hatte das Tempo und die Qualität des Erweiterungsprozesses nicht zu Ende gedacht. Auch nicht die Ursachen und Folgen einer explosionsartigen Migration. Die Interessen der ärmeren südeuropäischen Länder wurden nicht ausreichend berücksichtigt, die aufgekommene Anti-EU-Stimmung im Volk wurde unterschätzt.

Wie nahm Russland all das wahr?

Aus meiner Sicht liegt eine der Hauptursachen der gegenwärtigen misslichen Lage der Europäischen Union darin, dass sie den Aufbau Europas nur vom Westen her betrieben hat. Völlig vernachlässigt wurde die Arbeit an einem akzeptablen Modell der Beziehungen mit Russland und anderen Staaten, die in absehbarer Zukunft der EU nicht beitreten werden. Die EU-Taktik bestand darin, möglichst schnell die "geeigneten" Länder zu "übernehmen", während die Beziehungen mit Russland in einem unbestimmten, diffusen Zustand verharren sollten. Als Ergebnis einer solchen Entwicklung nahm Russlands Interesse an der EU ab. Es wurden Appelle laut, sich anderen, aussichtsreichen Richtungen zuzuwenden. Auch aus den EU-Ländern war immer häufiger zu hören, enge Beziehungen mit Russland seien nicht erwünscht. Das ging einher mit der Kritik an Russland - mal begründet, mal aus rein propagandistischen Beweggründen. Es wurde unter anderem behauptet, Russland sei zu einer demokratischen Lebensweise grundsätzlich nicht fähig.

Wie haben Sie reagiert?

Gegen derartige pauschale Vorwürfe habe ich öffentlich Stellung bezogen. Ich äußerte dabei die Vermutung, dass es in Westeuropa wohl einflussreiche Kräfte geben dürfte, die meinen, man solle Russland möglichst lange in einem "halberwürgten" Zustand halten. Wenn es so weitergeht, ist Europas Zukunft traurig. Ich appelliere sowohl an unsere westlichen Partner als auch an die russische Führung, über alles sorgfältig nachzudenken und die Suche nach Wegen zur Partnerschaft energisch wiederaufzunehmen. Russland soll eine umfangreiche Zusammenarbeit mit China und anderen BRICS-Staaten sowie Ländern aus allen Regionen der Welt betreiben, was es auch bereits tut. Dennoch würde ich Russlands historisch bedingtes Bekenntnis zu Europa nicht infrage stellen. Zumal im Endeffekt Großeuropa und Nordamerika sich das Ziel setzen sollten, eine transkontinentale Gemeinschaft zu bilden. Eine Partnerschaft, die sich über einen riesigen Raum erstrecken würde, als Sicherheits- und Kooperationsgürtel von Vancouver bis Wladiwostok. Eine schwierige Aufgabe, jedoch eine machbare. Da bin ich zuversichtlich.

Für mich sind Sie der größte Visionär des 20. Jahrhunderts für eine bessere Welt. Sind Sie persönlich enttäuscht über die Rückschläge, die wir heute weltweit sehen?

Ich bin ernsthaft besorgt, doch persönlich enttäuscht bin ich nicht. Ihre Frage ähnelt einer anderen, die mir im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte häufig gestellt wurde: Ob ich glücklich sei. Diese Frage habe ich mir auch selbst oft gestellt. Und eine Zeitlang beantwortete ich sie mit dem Satz: Es gibt keine glücklichen Reformer. Dies schien sich aus der Geschichte zu ergeben. Denn nur ganz wenige von denen, die Reformen einleiteten, konnten deren vollständige Umsetzung erleben. Doch mit der Zeit - je mehr ich darüber nachdachte, wie sich mein eigenes Schicksal fügte und wendete und auch das Schicksal der Sache, der ich mich verschrieben hatte änderte ich meine Meinung. Mir war doch die seltene Chance beschieden, einen realen Wandel zum Besseren in meinem Land anzustoßen und zu einem Wandel in der ganzen Welt beizutragen.

Was ist das Dauerhafte Ihrer Politik?

Die Perestroika ("der Wandel") kam aus mehreren Gründen, objektiven wie subjektiven, zum Abbruch. Doch viele ihrer Früchte können die Menschen in Russland und über Russlands Grenzen hinaus auch heute noch genießen, manchmal, ohne dass es ihnen bewusst wäre. Selbstverständlich tut es mir leid, dass ich es nicht geschafft habe, das Schiff, an dessen Steuer ich stand, ins ruhige Fahrwasser zu bringen, dass es mir nicht gelang, die Reformen zu vollenden. Ich habe aber an die Tore der Geschichte geklopft, und die Tore öffneten sich - auch für diejenigen, um die es mir ging. Mein Werk ist nicht tot. Deshalb gibt es auch keine persönliche Enttäuschung. Meine gesellschaftliche Bestimmung und meine persönliche Lebenswahrnehmung sind eins geworden. Einmal - da war die Perestroika in vollem Gange und in der damaligen Sowjetunion fanden auf meine Initiative hin gerade die ersten freien Wahlen statt wurde ich von Journalisten gefragt: "Und was, wenn Sie nicht gewählt werden? Wenn Sie verlieren?""Eine Ablösung durch eine demokratische Wahl werde ich als eine der Errungenschaften meiner eigenen Politik betrachten", antwortete ich.





© Benevento Verlag

Die Lage der Welt und die Angst um den Frieden. Darüber sprechen Franz Alt und Michail Gorbatschow auf sechzig Seiten in dem nun erschienenen Buch: Ein Appell von Michail Gorbatschow an die Welt: Kommt endlich zur Vernunft - Nie wieder Krieg!

Erschienen im Benevento Verlag; € 7,- E-Book: € 3,99