Ein großes Prestigeprojekt von Norbert Hofer, das derzeit mit viel Wind beworben - aber auch kritisiert - wird, ist das Pilotprojekt rund um Tempo 140 auf der Autobahn. Es soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Autos inzwischen viel sicherer geworden seien, so eine Erklärung des Verkehrsministers. Doch er ist nicht der erste mit dieser Idee. Auch Hubert Gorbach, einstiger Verkehrsminister startete bereits im Jahr 2006 eine Probestrecke für Tempo 160.

Ab August dürfen Autofahrer dank Norbert Hofer auf 120 Kilometern der Westautobahn schneller als 130 km/h rasen, nämlich 140 km/h. Die Testphase läuft ein Jahr, danach soll evaluiert werden in Bezug auf Luftqualität, Lärm sowie Unfallzahlen. Danach wird entschieden, ob die erhöhte Geschwindigkeit bleibt – oder wieder fällt.

Keine Zeit für langsames Autofahren? Hubert Gorbach startete bereits 2006 ein Tempo-160-Testprojekt auf der Autobahn.

Deja-Vu?

Das Ganze wirkt ein wenig wie ein Deja-Vu, denn es war sogar ein einstiger Parteikollege Hofers, nämlich Hubert Gorbach, ehemaliger FPÖ- und BZÖ-Verkehrsminister (sowie Vizekanzler), der 2006 bereits für schnelleres Fahren auf der Autobahn plädierte und ebenfalls eine Teststrecke, allerdings nicht für 140 km/h sondern sogar für 160 km/h ins Leben rief. Zwei Pilotversuche fanden auf der Tauernautobahn in Kärnten statt.

Alle Zahlen sprachen gegen Tempo 160

Gorbach sprach damals von einem „Meilenstein in der europäischen Verkehrspolitik“, doch abgesehen von der schwarz-blauen Regierung und des ÖAMTC liefen alle Parteien sowie Anrainer und Umweltorganisationen Sturm gegen diesen „Meilenstein“. Und sie sollten recht behalten, wie die Zahlen nach Ende des Tests belegten: So wurden bis zu 25 Prozent mehr Emissionen berechnet und die Lärmbelästigung wurde nahm sogar zu, wie bei einem doppelten Verkehrsaufkommen. Der Anhalteweg bei Bremsmanövern verlängere sich bei 160 km/h um rund 45 Prozent, was ein erhöhtes Unfallrisiko von 30 Prozent bedeutet. Und sogar die Autofahrer nahmen das Raser-Angebot nur mäßig an. Nur 15 Prozent fuhren tatsächlich 160 km/h. Beendet wurde der Test übrigens mit Gorbachs Ablöse durch Werner Faymann im Jahr 2007 – und seitdem auch nicht mehr zur Sprache gebracht.

Menschen gingen sogar auf die Autobahn, um gegen Tempo 160 zu protestieren.

Norbert Hofer erteilte nun zwar, mehr als zehn Jahre später, Tempo 160 eine Absage, wie sich jedoch sein Tempo-140-Pilotversuch machen wird, gegen den erneut sämtliche Organisationen Sturm laufen, wird sich wohl erst in einem Jahr zeigen.



