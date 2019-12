Danach googelte Österreich 2019

Gibt es eine Frage, wer wird heutzutage als erstes befragt? Genau, Google. Sieht man sich also die meistgesuchten Begriffe des Jahres an, kann man erkennen, was die Menschen interessiert hat. Und das war 2019 in Österreich meistgesucht.

Wie jedes Medium und jedes Unternehmen erstellt auch Google jährlich seine Charts ("YearInSearch"). Das ist vor allem interessant, da Google im Alltag bereits fest verankert ist, beinahe jeder, der irgendetwas wissen möchte, versucht es zunächst über Google. Was war es also, dass Frau und Herrn Österreicher in diesem Jahr besonders interessiert hat?

Und der Sieger ist...

Geht es nach den Suchbegriffen im Allgemeinen deckt sich das Interesse der ÖsterreicherInnen wohl mit dem Gesamtgeschehen, das dieses Jahr maßgeblich geprägt hat. Nein, es ist nicht „Ibiza“ (das ist übrigens das Wort des Jahres), aber knapp dran. Der meistgesuchte Begriff des Jahres 2019 in Österreich lautet „Strache“. Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler, der durch sein Auftreten in der Finca auf der Balearen-Insel die Regierung zum Fall brachte, was in weiterer Folge für Neuwahlen sorgte, führt die Jahrescharts bei Google an.

Die weiteren Plätze

Direkt danach beschäftigte ein weiteres Großereignis die Österreicher: „Notre Dame“ liegt auf Platz zwei vor dem heimischen Sport-Superstar der Stunde: Dominic Thiem. Platz vier geht überraschenderweise an "EU-Wahlergebnisse" (nicht etwa Nationalratswahl-Ergebnisse) vor dem „iPhone 11“. Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist übrigens weit abgeschlagen hinter seinem einstigen Vize auf Platz zehn. Davor rangiert noch auf Platz neun Jan Böhmermann.

Strache Notre Dame Dominic Thiem Eu-Wahlergebnisse iPhone 11 30 Jahre Mauerfall Nationalratswahl Julen Böhmermann Kurz

Aufreger und Schicksale

Beim Thema Aufreger & Schicksale führt ebenfalls die Politik an: Platz eins geht an „Ibiza Video“ vor „Florian Janny“ (Anm.: Ein Opfer des Fünffach-Morders in Kitzbühel), „Misstrauensantrag“, „Lisa Alm“ und „Identitäre“.

Andere Fragen

Google führt auch weitere Kategorien an, wie etwa „Wie?“- oder „Was?“-Fragen. So wollten die ÖsterreicherInnen wissen „Was macht Ingwer scharf?“ oder „Wie spät ist es?“

Top 5 "Was...?"-Fragen:

Was macht Ingwer scharf? Was soll ich kochen? Blasenentzündung was tun? Was ist mein Auto wert? Was hilft gegen Sonnenbrand?

Top 5 "Wie...?"-Fragen:

Wie spät ist es? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Abnehmen aber wie? Granatapfel wie essen? Wie wird das Wetter heute?