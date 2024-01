Google kündigt weiteren Jobabbau an

Google-Mitarbeiter müssen sich einem Bericht zufolge für heuer auf weiteren Jobabbau einstellen. "Diese Postenstreichungen haben nicht das Ausmaß der Kürzungen im vergangenen Jahr und werden nicht alle Teams betreffen", kündigte Konzernchef Sundar Pichai laut der US-Technologie-Website "The Verge" am Mittwoch (Ortszeit) in einem Memo an die Mitarbeiter der Alphabet-Tochter an.

"Wir haben ehrgeizige Ziele und werden in diesem Jahr in unsere großen Prioritäten investieren." Die Kündigungen würden sich darauf konzentrieren, das Unternehmen effizienter zu strukturieren.

Vergangene Woche hatte Google bereits angekündigt, hunderte Stellen in den Bereichen Sprachassistenz, Werbevermarktung, Augmented Reality und in den für Pixel, Nest und Fitbit zuständigen Hardware-Teams zu streichen. Im Jänner 2023 stellte Alphabet Pläne vor, 12.000 Stellen oder sechs Prozent seiner weltweiten Belegschaft zu streichen. Im September 2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit 182.381 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.