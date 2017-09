Bei der Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May in Florenz wird kein Vertreter der EU-Kommission anwesend sein.

Das bestätigte die Brüsseler Behörde am Freitag. May wollte am Nachmittag in der katholischen Klosteranlage Santa Maria Novella ihre Vorstellungen für die weiteren EU-Austrittsverhandlungen erläutern.

Großbritannien will etwa 20 Milliarden Euro für den Ausstieg bieten

May werde zusammen mit Außenminister Boris Johnson, Schatzkanzler Philip Hammond und Brexit-Minister David Davis nach Florenz anreisen, sagte ein Sprecher der britischen Botschaft in Rom. Von italienischer Seite seien der EU-Staatssekretär Sandro Gozi und der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, dabei. Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni werde nicht teilnehmen, so der Regierungssitz in Rom. Insgesamt sollen rund 150 Zuhörer kommen. Am Vormittag sammelten sich einige Dutzend Brexit-Gegner vor dem Veranstaltungsort und zeigten Anti-May-Plakate.

Nach britischen Medienberichten will May bei der Rede etwa 20 Milliarden Euro für den Ausstieg bieten. Die EU erwartet deutlich mehr. May dürfte auch eine zweijährige Übergangsphase ihres Landes mit weiterhin gesichertem Zugang zum EU-Binnenmarkt fordern.

Bürgermeister von Florenz hisst EU-Flaggen

Kurz vor der Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May in Florenz hat der Bürgermeister der Stadt EU-Flaggen am Rathaus gehisst. "Florenz, die europäische Stadt des Dialogs und Kulturhauptstadt, heißt Premierministerin Theresa May willkommen, die das historische Herz Europas für ihre wichtige Rede gewählt hat", schrieb Dario Nardella am Freitag auf Facebook.

Alle hätten nun die Gelegenheit, ein "zunehmend vereintes, vielfältiges und starkes Europa" zu schaffen. May landete am Freitag in der toskanischen Stadt. In der Klosteranlage Santa Maria Novella will sie eine Rede halten, um wieder Schwung in die zähen Brexit-Verhandlungen zu bringen. Vor dem Veranstaltungsort protestierten rund 100 Brexit-Gegner, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Auf Plakaten war unter anderem zu lesen: "Equal rights for all Europeans" (Gleiche Rechte für alle Europäer).