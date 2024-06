Golfer Wiesberger in Hamburg auf Platz zwei

Golf-Profi Bernd Wiesberger hat in Hamburg seinen ersten Turniersieg nach der Abkehr von der LIV-Tour als geteilter Zweiter um zwei Schläge verpasst. Der Burgenländer verbesserte sich am Sonntag bei den zur DP World Tour zählenden European Open mit einer 71er-Runde von zwei unter Par noch um vier Plätze auf insgesamt elf unter. Am Engländer Laurie Canter kam er aber nicht mehr vorbei.

Der in der Weltrangliste außerhalb der besten 200 liegende Canter feierte seinen ersten Tour-Sieg. Wiesberger muss auf seinen neunten sowie ersten seit 2021 auf der vormaligen European-Tour hingegen noch warten. Der mit dem Südafrikaner Thriston Lawrence geteilte zweite Platz in Deutschland ist sein erstes Ergebnis in den Top 20 nach seiner Rückkehr aus der LIV-Tour mit Saisonbeginn. Seine österreichischen Landsmänner Lukas Nemecz und Matthias Schwab hatten den Cut an der geteilten 106. Stelle deutlich verpasst.