Golfer Schwab beendet Turnier in Punta Cana auf Platz acht

Golfprofi Matthias Schwab hat das mit 3,8 Mio. US-Dollar dotierte PGA-Turnier in der Dominikanischen Republik auf dem achten Platz beendet. Der Steirer spielte am Sonntag in Punta Cana eine 68er-Schlussrunde und verbesserte sich mit dem Gesamtscore von 275 nochmals um drei Ränge. Es siegte der Engländer Matt Wallace mit 269 vor dem Dänen Nicolai Höjgaard (270) und dem US-Amerikaner Tyler Duncan (271).

"Ich habe in diesen Tagen mein Spiel konstant durchgezogen und das auf den Platz gebracht, was sich schon seit Wochen in meiner Entwicklung abgezeichnet hat", sagte Schwab. Er freue sich nun auf das nächste Turnier in San Antonio (Texas), wo er vergangenes Jahr bereits ein gutes Ergebnis erzielt habe. Schwab wurde Achter.