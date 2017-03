Star-Fotograf und Ex-Juror Kristian Schuller inszeniert Heidi Klums "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen diese Woche als "Königinnen der Wüste". Kann die zurückhaltende Oberösterreicherin Julia bei ihrem ersten Real-Job - und das noch dazu mitten in der Wüste - überzeugen?

Dieses Jahr ist bei "Germany's next Topmodel auch eine Österreicherin mit dabei. In der letzten Folge stand die zurückhaltende Julia ganz schön auf der Kippe. Mit den übrigen Mädels hat die 19-Jährige so ihre Probleme, da sie sich aufgrund ihrer extremen Schüchternheit zumeist zurückzieht und kaum an Gesprächen beteiligt. Dies werteten ihre Kontrahentinnen als Desinteresse und stellten Julia daraufhin zur Rede. Ob die Sache inzwischen geklärt ist, muss sich erst zeigen.

Jury sieht bei Julia viel Potenzial

Auch die Juroren Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo konnte Julia in der letzten Folge nicht vollends überzeugen. Nach ihrem schlechten Walk galt die Oberösterreicherin als "Wackelkandidatin", schaffte es aber - für ihre Kontrahentinnen überraschend - doch in die nächste Runde. Der Grund: Die Jury sieht viel Potenzial, sobald bei Julia der Knopf aufginge, sei alles möglich.

© ProSieben/Micah Smith Ob Julia diess Foot überreicht bekommt?

Diese Woche kann Julia einmal mehr beweisen, dass sie das Zeug zum Topmodel hat. Beim Shooting in der Wüste mit Kristian Schuller geht es ganz schön heiß her. "Bei Heidi darf ich nicht mit langweiligen Ideen ankommen, also machen wir heute sehr viel Action", verspricht der Star-Fotograf.

© ProSieben/Micah Smith Julia mit Sabine und Brenda

Wir dürfen gespannt sein, wie Julia mit der Situation umgeht und ob Heidi Klum auch diese Woche ein Foto für die Oberösterreicherin hat.