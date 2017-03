Die Oberösterreicherin Julia hat es bei "Germany's next Topmodel" erneut eine Runde weiter geschafft. Diese Woche geht es für Heidi Klums Mädels nicht nur zum Zelten in die Wildnis, sondern auch nach Las Vegas, wo die Kandidatinnen von Star-Fotografin Ellen von Unwerth als Burlesque-Showtänzerinnen abgelichtet werden.

Die Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo entführen ihre Topmodel-Anwärterinnen in der sechsten Folge der zwölften Staffel auf einen Road Trip in die Stadt der Lichter - ab nach Las Vegas in die Welt des Glitzers und Glamours. Auf der Reise dorthin erwartet die Nachwuchsmodels jedoch eine wenig glamouröse Überraschung: Ein Zeltplatz mitten in der Wüste. Dort verbringen beide Teams die Nacht in selbst aufgebauten Zelten. Nicht alle sind begeistert.

» Wir hatten das Gefühl, dass so einige Models die Bodenhaftung verlieren. «

Aber Michael Michalsky und Thomas Hayo wollen den Models eine Lektion erteilen. "Darum geht es eben auch - das Überwinden der eigenen Grenzen. Im Laufe der Staffel wird es noch oft Sachen geben, auf die man keine Lust hat und auf die man sich selbst etwas pushen muss", erklärt Michael Michalsky. "Wir hatten das Gefühl, dass so einige Models die Bodenhaftung verlieren", meint der Designer weiter.

Fotoshooting mit Ellen von Unwerth

In Las Vegas erwartet Star-Fotografin Ellen von Unwerth, die schon zahlreiche Prominente wie Beyoncé, Claudia Schiffer, Kate Moss, Cameron Diaz oder Lady Gaga abgelichtet hat, mit Heidi Klum die Topmodel-Anwärterinnen in einer der größten Show-Locations - im Treasure Island. Getreu dem Motto "Burlesque" sollen sich die Models mit glitzernden Kleidern und ausladenden Federhüten in wahre Showgirls verwandeln und sich tänzerisch zum perfekten Foto posen.

© ProSieben/Micah Smith Die Österreicherin Julia während des Shootings mit Ellen von Unwerth

Dabei bekommen die jungen Frauen besonders bunte Accessoires. Heidi Klum erklärt: "Die Mädchen sollen sich mit Artisten der Mystère Show perfekt in Szene setzen und da ist Eleganz und Grazie gefragt."

© ProSieben/Micah Smith Heidi Klum mit Star-Fotografin Ellen von Unwerth

Sowohl im Team von Michael Michalsky, als auch in jenem von Thomas Hayo sind noch acht Mädels mit dabei, die um den Titel "Germany's next Topmodel" kämpfen. Hier der Überblick:

Team Michael (weiß)

Anh, (25) aus Berlin

Brenda, (23) aus Berlin

Carina, (19) aus München

Giuliana, (20) aus Herbolzheim

Julia St., (23) aus Trier

Leticia, (18) aus Ingolstadt

Romina, (20) aus Hambrücken

Soraya, (17) aus Sylt

Team Thomas (schwarz)

Julia, (19) aus Reichenthal in Oberösterreich

Céline, (18) aus Koblenz

Greta, (20) aus Hamburg

Lynn, (18) aus Beckum

Maja, (19) aus Langen

Neele, (20) aus Hamburg

Sabine, (23) aus München

Serlina, (22) aus Koblenz