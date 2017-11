Das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat darf weitere fünf Jahre in der EU zugelassen werden. Die EU-Staaten stimmten am Montag in Brüssel mehrheitlich für einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission. Insgesamt seien 18 Länder dafür gewesen, Österreich war demnach dagegen, erklärten Diplomaten.

Die derzeitige Glyphosat-Zulassung für die EU läuft am 15. Dezember ab. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Die EU-Agenturen halten den Wirkstoff allerdings für unbedenklich.

» Gefahrenbewertung in entscheidenden Teilen wortwörtlich vom Monsanto-Zulassungsantrag übernommen «

Die Umweltschutzorganisation "Global 2000" kritisiert angesichts der Entscheidung, dass die EU Konzerninteressen vor den Gesundheitsschutz der Bürger stellt und verurteilt die erneute Zulassung von Glyphosat. "Glyphosat ist laut Krebsforschungsagentur der WHO wahrscheinlich krebserregend. Zudem ist die Gefahrenbewertung in entscheidenden Teilen wortwörtlich vom Monsanto-Zulassungsantrag übernommen", sagt Helmut Burtscher, Umweltchemiker bei "Global 2000" und Autor der "Akte Glyphosat".

Für eine Wiederzulassung habe es keine rechtliche und wissenschaftliche Grundlage gegeben, erklärt Burtscher in einer Aussendung weiters. Das Pestizid hätte niemals zugelassen werden, noch hätte es jetzt eine Wiederzulassung geben dürfen. "Die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten haben sich mit ihrer Entscheidung für eine erneute Zulassung von Glyphosat über die Forderung von über 1,3 Millionen Europäern, die das Aus forderten, hinweg gesetzt. Das ist ein bitterer Tag für die Gesundheit der EU-Bürger. Wir werden rechtliche Schritte gegen diese Entscheidung einleiten", sagt der Umwelttechniker.