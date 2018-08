In der ersten Staffel von "Global Gladiators" war Larissa Marolt diejenige, die ihre Mitbewerber nervte, dieses Jahr übernimmt diese Rolle Sabia Boulahrouz. Besonders Sabrina Setlur ist vom ewigen Gejammer der Van-der-Vaart-Ex genervt.

Sabia Boulahrouz ist es leid, immer nur im Zuge ihrer Geschichte mit ihrer einstmals besten Freundin Sylvie Meis und deren Ex-Mann Rafael van der Vaart gesehen zu werden. Dafür spricht sie bei "Global Gladiators" aber recht häufig davon. Das stößt auch Mitbewerberin Sabrina Setlur sauer auf.

» Du hast Angst, dass du untergehst, wenn du diese Schlagzeilen nicht am Leben erhältst «

Sabia meint beim Gespräch am Lagerfeuer zu Sabrina: "Du bist natürlich durch deine Musik bekannt und nicht durch dein Privatleben. Ich bin durch diese Dreiecksbeziehung bekanntgeworden. Und ich glaube nicht, dass ich das je in meinem Leben wieder loswerde." Der Musikerin platzt daraufhin der Kragen: "Du musst diese Schlagzeilen nicht am Leben halten, aber das tust du gerade. Weil du Angst hast, wenn du sie nicht am Leben erhältst, dass du untergehst." Autsch, das hat gesessen!

» Das geht wie ein Dolch durch mein Herz und tut weh «

Miriam Höller versucht es etwas diplomatischer und meint in Richtung Sabia: "Erzähl doch mal, ohne diese Geschichten zu erwähnen, wer DU bist." Doch Sabia badet lieber weiter in Selbstmitleid: "Ja, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, dass mich diese Situation über all die Jahre beschäftigt hat, dass das wie ein Dolch durch mein Herz geht und wehtut."

Bei Sabrina ist daraufhin endgültig der Ofen aus: "Und Bäm! Fängt sie wieder damit an, mit der Vergangenheit. Du willst dich nur wichtigmachen." Dann steht sie auf und gibt der Kontrahentin noch einen Rat mit auf den Weg: "Sabia, weißt du was: Get a life - und nicht das der anderen, sondern dein eigenes."