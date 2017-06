Bei der ProSieben-Show "Global Gladiators" ist wirklich alles möglich - sogar dass Intimfeinde wie Lilly Becker und Oliver Pocher plötzlich am Lagerfeuer miteinander kuscheln. Wie Boris Becker, der sich gerade mit Pleite-Gerüchte konfrontiert sieht, das wohl fand?

Letzte Woche schüttete Oliver Pocher bei "Global Gladiators" sein Herz aus und erklärte, dass er seine Kinder zwar kaum sehe, dafür aber "zahlen, zahlen, zahlen" solle. Diese Woche gab sich der Comedian streichelweich und ging ausgerechnet mit seiner ehemaligen Intimfeindin Lilly Becker auf Tuchfühlung.

© ProSieben

Die Ehefrau von Boris Becker fühlte sich nach über drei Wochen im Container ganz schön einsam. "Dreieinhalb Wochen und kein Kuss, kein Knutschen. I'm horny fucking hell! (...) Wenn ich nach Hause komme, geht es zur Sache", erklärte die 40-Jährige. Bis Lilly jedoch wieder ihren Liebsten in die Arme schließen konnte, musste ihr "Global Gladiators"-Kollege Oliver Pocher als Ersatz herhalten. Am Lagerfeuer schmiegte sie sich an den Comedian.

© ProSieben

Wir erinnern uns: Oliver Pocher kam vor Jahren mit Boris Beckers Ex-Verlobter Sandy Meyer-Wölden zusammen, zwischen den Pochers und den Beckers entbrannte ein unschöner Social-Media-Krieg. Auch bei der ProSieben-Show krachten Lilly und Oli bereits das eine oder andere Mal aneinander, aber inzwischen scheint alles vergeben und vergessen. "Versöhnungssex ist immer der beste", scherzt Oli am Lagerfeuer - und Lilly muss lachen.

© ProSieben

So weit ging es natürlich nicht. Oli riss zwar wie gewohnt seine Klappe auf ("Wenn sie in ihrer Beziehung nicht so glücklich ist und ich vielleicht ein bisschen jünger und sportlicher bin - hey, you never know!"), umarmte Lilly aber nur ganz kurz und blieb ansonsten brav neben ihr sitzen.

© ProSieben

"Ich glaube, Lilly hat ziemlich viel Nähe gesucht, sie braucht irgendwie das Körperliche. Sie braucht mal eine Umarmung, sie kommt nicht gut damit klar, emotional alleine zu sein. Deswegen denke ich, hat sie sich so nah an Oli gelehnt", fasst Model Mario Galla die Geschichte zusammen.