Glen Hansard kommt nach Wien

Seinen Charme stellte der irische Sänger und Songwriter Glen Hansard nicht zuletzt bei einem Spontan-Gig 2015 am Westbahnhof für Flüchtlinge unter Beweis. Nun kommt der sympathische Ire mit der fantastischen Stimme wieder nach Wien: Am 18. Februar bringt er seine neue Platte „ Between Two Shores“ mit ins Gasometer.

Von seiner Karriere als Straßenmusiker in Dublin ist der irische Sänger, Gitarrist und Songwriter Glen Hansard mittlerweile meilenweit entfernt. Er schrieb mit „Didn’t He Ramble“ 2015 einen Grammy-Song und bekam für „Falling Slowly“ aus dem Film „Once“, in dem er auch selbst mitspielte, einen Oscar. Auch für den Film „Can A Song Save Your Life?“ oder „The Hunger Games“ steuerte der Ire Musik bei.

Am 19. Januar erscheint nun sein neues, drittes Solo-Album „Between Two Shores“, das erstmals von Hansard selbst produziert wurde. Nach über sechs Jahren des Tüftelns und Schreibens, hat das gesamte Material nun in kürzester Zeit seinen Weg auf Platte gefunden.

Der Titeltrack des Albums „Time Will be the Healer“ ist ein hoffnungsvoller Appel an eine vergebliche Liebe, das auch das aktuelle soziale Klima anspricht. Den Song und mehr wird der Ire im Gepäck haben, wenn er am 18. Februar im Wiener Gasometer aufgeigt.

Und wer den Iren schon einmal live gesehen hat, weiß auch, dass man sich das nicht entgehen lassen sollte. Zuletzt stellte der Sänger seine Qualitäten als Live-Entertainer im Rahmen der Tour von Eddie Vedder unter Beweis, mit dem er im Sommer durch Europa unterwegs war.