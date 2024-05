Gleitschirm-Tandem stürzte in Tirol aus 20 Meter Höhe ab

Ein 55-jähriger Deutscher und sein 20-jähriger Neffe sind am Samstagnachmittag in Kössen (Bez. Kitzbühel) mit einem Gleitschirm aus 20 bis 30 Meter Höhe abgestürzt und schwer verletzt worden. Wegen zu geringer Höhe flog der 55-jährige Pilot ein spezielles Manöver, das aber misslang. In weiterer Folge stürzte das Duo in nahezu freiem Fall ab, informierte die Polizei.

Der Unfall ereignete sich bei einem Tandemrundflug vom 1.773 Meter hohen Unterberghorn. Die schwer verletzten Männer wurden per Helikopter in die Krankenhäuser in Rosenheim und Kufstein eingeliefert.