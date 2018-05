Gleitschirm-Pilot stürzte in Osttirol auf Parkplatz ab

Ein 36-jähriger Gleitschirm-Pilot aus Deutschland ist am Freitag in Sillian in Osttirol beim Absturz auf einen asphaltierten Parkplatz verletzt worden. Er war beim Anflug auf den Landeplatz aus unbekanntem Grund ins Trudeln geraten und löste seinen Notschirm aus. In weiterer Folge prallte er aber gegen eine Straßenlaterne und stürzte aus etwa fünf Meter Höhe auf den Parkplatz ab, so die Polizei.

Unfallzeugen leisteten dem Deutschen Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der 36-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz geflogen.