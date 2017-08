Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - Tschechien und Slowakei dafür

Trotz Widerstands gegen die EU-Entsenderichtlinie unterstützen Tschechien und die Slowakei das Prinzip: gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das sagten der slowakische Ministerpräsident Robert Fico und sein tschechischer Amtskollege Bohuslav Sobotka vor einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am Mittwoch in Salzburg.

Die Slowakei unterstütze die Idee, würde es aber begrüßen, wenn der Transportsektor davon ausgenommen wäre, sagte Fico laut Nachrichtenagentur CTK. "Keines der Visegrad-Vier-Länder" - neben Tschechien und der Slowakei, Polen und Ungarn "stellt das Prinzip infrage, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort bezahlt wird. Ich denke nicht, dass dies das Problem ist", bestätigte auch Sobotka. Die Frage sei vielmehr, wie die Richtlinie genau geregelt und was miteingerechnet werde.

Erneut forderte Sobotka, dass westliche Firmen auch in Tschechien einheimische Arbeitskräfte besser entlohnen. "Französische und österreichische Unternehmen zahlen hier 30, 40 Prozent weniger als in ihren Heimatländern", so der tschechische Regierungschef.