Glasner-Elf Frankfurt verliert bei Schlusslicht Bochum

Der VfL Bochum hat im neunten Anlauf den ersten Saisonsieg in der deutschen Fußball-Bundesliga geholt. Am Samstag setzte sich der Tabellenletzte überraschend deutlich mit 3:0 gegen die vom Oberösterreicher Oliver Glasner betreute Elf von Eintracht Frankfurt durch, die vor dem Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur am Mittwoch einen Rückschlag hinnehmen musste. Bayer Leverkusen feierte beim Debüt von Trainer Xabi Alonso einen 4:0-Sieg über Schalke 0:4.

Philipp Hofmann (71.), ein Eigentor von Evan Ndicka (87.) und Philipp Förster (94.) beendeten die Frankfurter Serie von zuletzt vier Pflichtspielen ohne Niederlage. Frankfurts Rafael Borré (63.) traf beim Stand von 0:0 nur die Stange für die Eintracht, die damit die Chance auf Rang drei in der Tabelle verspielte. Bei Bochum fehlte der Österreicher Kevin Stöger wegen einer Corona-Erkrankung.

In Leverkusen durfte sich Xabi Alonso zwei Tage nach der Beurlaubung von Vorgänger Gerardo Seoane über einen perfekten Einstand freuen, während beim harmlosen FC Schalke (mit Verteidiger Leo Greiml) Trainer Frank Kramer nun unter Druck gerät. Der frühere spanische Weltklassespieler, einst für die Bayern in der Bundesliga aktiv, bejubelte die Treffer von Moussa Diaby (38.), Jeremie Frimpong (41., 52.) und Paulinho (90.)

Dank des erst zweiten Saisonsieges des Champions-League-Teilnehmers aus Leverkusen verließen die Rheinländer mit nun acht Zählern aus neun Spielen die Abstiegsränge und zogen am Aufsteiger Schalke vorbei. Die Königsblauen warten damit seit nun 33 Bundesligaspielen auf einen Auswärtssieg. Insbesondere das mangelnde spielerische Niveau Schalkes bleibt besorgniserregend, kämpferisch stimmte die Leistung auch am Samstag.

In einer hitzigen und nervösen Partie mit Rudelbildung und Handgreiflichkeiten trennten sich der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg (mit Patrick Wimmer bis zur 75. Minute) 1:1. RB Leipzig hat im Kampf um die internationalen Startplätze erneut wichtige Punkte liegengelassen. Der Champions-League-Teilnehmer kam mit Xaver Schlager bis zur 73. Minute beim FSV Mainz 05 (mit Karim Onisiwo) nur zu einem 1:1 und hängt damit weiter im Tabellenmittelfeld fest. Marcus Ingvartsen brachte die Gastgeber in der 45. Minute in Führung, die Christopher Nkunku (80.) egalisierte.