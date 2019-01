Wer ist Gisele Oppermann?

Gisele Oppermann nimmt dieses Jahr am RTL-Dschungelcamp teil. Doch wer ist sie eigentlich?

THEMEN:

Steckbrief

Geburtsdatum: 1987

1987 Geburtsort: Fortaleza (Brasilien)

Fortaleza (Brasilien) Beruf: Model und Autorin

Model und Autorin Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: eine Tochter

Gisele Oppermann wurde in der brasilianischen Küstenstadt Fortaleza geboren. Ihre Mutter ist Brasilianerin, ihr Vater stammt aus Deutschland. Gisele wuchs am Hof ihres Vaters in Niedersachsen auf und entdeckte bald ihre Leidenschaft für Pferde. Im Jahr 2008 nahm sie an der dritten Staffel der Klum-Show "Germany's Next Topmodel" teil. Dort fiel sie vor allem als Heulsuse auf, der bei jeder Gelegenheit die Tränen kamen. Letztendlich belegte sie den sechsten Platz.

© imago/SKATA

Gisele blieb dem Model-Business treu. Sie zog zunächst nach Wien, wo sie als Laufsteg- und Fotomodel arbeitete. Es folgten weitere Aufträge für Agenturen in der Schweiz, in Brasilien, Tunesien und Deutschland. Doch dann ging es bergab. 2009 wurde das Model zu neun Monaten Bewährung und 1.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt, nachdem sie im Alkoholrausch einer 19-Jährigen mit dem Absatz ihres Stilettos schwere Gesichtsverletzungen zufügte.

Im Jahr 2010 wurde ihr Leben durch einen schweren, selbstverursachten Autounfall erschüttert. Gisele lag mehrere Tage im Koma und einige Wochen auf der Intensivstation. Aufgrund eines Trümmerbruchs im Unterschenkel musste sie ihre Modelkarriere vorerst an den Nagel hängen, da sie erst wieder mühsam gehen lernen musste.

© MG RTL D / Arya Shirazi

2014 brachte Gisele Oppermann eine Tochter zur Welt. Zusammen mit dem Mädchen und ihrem Hund Sky lebt die inzwischen 31-Jährige in Braunschweig. Sie ist wieder als Model tätig und konnte auch erste Erfahrungen in der Filmbranche sammeln. 2019 ist sie im deutschen Horror-Film "Sky Sharks" zu sehen.

Gisele hat sich aber auch noch ein zweites Standbein gesucht. Als Autorin arbeitet sie an einem Buchprojekt und ist für mehrere deutsche und österreichische Magazine als Motor-Journalistin tätig.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de