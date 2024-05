Gina Lollobrigidas Erbe kommt unter den Hammer

410 Objekte aus dem Besitz der 2023 verstorbenen italienischen Schauspielerin Gina Lollobrigida, darunter Möbel, Schmuck und Kunstwerke, kommen am 28. und 29. Mai in Genua bei einer Auktion in Genua unter den Hammer. Zu den persönlichen Schätzen, die vom Auktionshaus Wannenes versteigert werden, zählen eine Uhr mit der Gravur "to Gina with admiration", die die Diva vom ehemaligen kubanischen Staatschefs Fidel Castro als Geschenk bekommen hatte.

Versteigert wird zudem ein Fotoapparat, mit dem die Diva, die im fortgeschrittenen Alter auch eine Karriere als Fotografin und Bildhauerin begonnen hatte, Fidel Castro sowie den Schauspieler Paul Newman und den Maler Salvator Dali porträtiert hatte. Auch Skulpturen tibetanischer Götter, russische Ikonen, Ansichten aus dem 18. Jahrhundert und flämische Gemälde, ein silberner Eiskübel von Cartier mit der Widmung "für Gina" und ein Kronleuchter werden verkauft.

Unter den Hammer kommt auch eine Skulptur, die der italienische Bildhauer Giacomo Manzu für Lollobrigida kreiert hatte, sowie ein großer sizilianischer Münzschrank aus Holz mit Intarsien aus Korallen, das Schwertpaar aus dem Duell im Film "Die schönste Frau der Welt", sowie Gartenhocker aus chinesischem Porzellan der Qing-Dynastie. Zu den angebotenen Objekten zählen auch der Stern auf dem "Walk of Fame", die Preise für den Film "Brot, Liebe und Fantasie" (1954) und "Kaiserliche Venus" (1962). Verkauft werden auch die Juwelen, die die Diva bis zum Lebensende trug. Andere Schmuckstücke hatte sie bereits in den vergangenen Jahren bei Sotheby's verkauft und dabei fast fünf Millionen Euro erzielt.

Die 1927 in Subiaco bei Rom geborene Lollobrigida hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten vor allem der Fotografie und der Bildhauerei gewidmet. Sie vermachte dem italienischen Staat ihre Sammlung etruskischer Vasen, die aus etwa 100 Exemplaren besteht.

Die im Alter von 95 Jahren verstorbene Diva besaß ein Vermögen, das unter anderem aus einer prunkvollen Villa auf der Via Appia Antica in Rom, einer Wohnung in Monte Carlo, aus weiteren Immobilien und teurem Schmuck bestand. Die Schauspielerin hinterließ ihrem langjährigen Assistenten Andrea Piazzolla einen Treuhandfonds mit ihren Kunstwerken mit dem Auftrag, ihre künstlerische Tätigkeit durch die "Förderung und Organisation von Ausstellungen ihrer Werke in der ganzen Welt" bekannt zu machen.

Der 37-jährige Piazzolla hatte die Hälfte des Vermögens der Diva erhalten. Den Rest bekam der einzige Sohn der Künstlerin, Andrea Milko Skofic, mit dem Lollobrigida in Streitigkeiten war.