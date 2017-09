Die GILDEMEISTER energy storage GmbH hat Konkurs angemeldet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro.

Über das d das Vermögen der GILDEMEISTER energy storage GmbH wurde am am Landesgericht Wiener Neustadt ein Konkursverfahren eröffnet. Das berichtet der AKV Europa am Montag in einer Aussendung.

Das Unternehmen ist in der Entwicklung und Vermarktung von Vanadium-Redox-Flow Energiespeichern tätig.

2,9 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Die Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz sowie die aktuellen und genauen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden.

Von gegenständlichem Konkursverfahren sind derzeit 261 Gläubiger betroffen. Die unberichtigt aushaftende Höhe der Gesamtverbindlichkeiten muss noch festgestellt werden. Nach den vorliegenden Unterlagen belaufen sich diese auf augenblicklich rund 2,9 Millionen Euro.

Derzeit wurde kein Antrag auf Sanierung eingebracht. Ob ein solcher geplant ist, kann im Moment noch nicht gesagt werden und wird im Zuge des Verfahrens geklärt.