Giftaffäre - Russland weist zwei niederländische Diplomaten aus

Russland weist bei seinen Maßnahmen gegen westliche Länder auch zwei niederländische Diplomaten aus. Das teilte die niederländische Botschafterin Renee Jones-Bos am Freitag in Moskau mit, nachdem ihr am Freitag im Außenministerium eine Protestnote überreicht worden war. Das meldete die Agentur Tass.

In dem Streit mit dem Westen wegen des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal bestellte das russische Ministerium die Botschafter der Länder ein, die zuvor russische Diplomaten ausgewiesen hatten. Auch der deutsche Botschafter Rüdiger von Fritsch bekam eine Protestnote, machte aber keine Angaben zum Inhalt.

Die Länder hatten sich mit Großbritannien solidarisiert, das Russland für den Angriff auf Skripal und dessen Tochter Julia von Anfang März verantwortlich macht. Moskau weist die Vorwürfe zurück und verurteilt sie als anti-russische Kampagne.