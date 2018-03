Giftaffäre - EU-Außenminister ringen um gemeinsame Erklärung

Die EU-Außenminister ringen in Brüssel um eine gemeinsame Erklärung zu dem umstrittenen Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien, für den London Russland verantwortlich macht. Dem Vernehmen nach wurde ein erster Entwurf des Auswärtigen Dienstes, der Russland explizit genannt hätte, verworfen. Die Außenminister beraten am Montag demnach einen abgeschwächten Text.

Viele EU-Staaten hätten als undiplomatisch kritisiert, dass der britische Außenminister Boris Johnson den russischen Präsidenten Wladimir Putin direkt für den Anschlag verantwortlich gemacht habe, hieß es in EU-Kreisen. Viele EU-Länder hätten gefordert, dass man Russland in der gemeinsamen EU-Erklärung nicht erwähnen sollte, bevor die Untersuchungen zu dem Vorfall nicht abgeschlossen seien. Experten der internationalen Chemiewaffenagentur sollen die Substanzen auf ihre Herkunft überprüfen.

Es ist dem Vernehmen nach noch nicht sicher, ob sich die EU-Außenminister am Montag überhaupt auf eine gemeinsame Erklärung einigen werden. Diese dürfte vor allem die Solidarität der EU mit Großbritannien betonen und den Giftanschlag auf den früheren Spion und seine Tochter auf das Schärfste verurteilen, hieß es.